В Липецкой области небольшой снег и до -11

После холодной ночи морозы пойдут на убыль.





Среднесуточные температуры составят: 19 января – 13-14 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы, 20 января – 8-9 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 21 января – 7 градусов мороза, что в пределах нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -15 до -20, при прояснениях до -25, днем – от -6 до -11 градусов.





В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -18 до -20 градусов, днем – от -8 до -10 градусов.





День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.

19 января в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег пройдет лишь местами. 20 и 21 января по востоку страны продолжит смещаться арктический циклон, давление будет понижаться, пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится.