Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане разочаровались в Севере
Общество
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Общество
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Лиса вышла на прогулку в Верхнем парке
Общество
В Грязях смышленый внук обчистил банковскую карточку своего дедушки
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Я помню чудное мгновенье когда его нет в поле зренья
Неделя 48
В Липецке дешевеют куры
Общество
Читать все
Липчане разочаровались в Севере
Общество
На Ниженке кот примерз лапами и хвостом к дереву
Общество
В Грязях смышленый внук обчистил банковскую карточку своего дедушки
Происшествия
Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Елецком»
Спорт
Лиса вечером пришла поужинать на Липовскую
Общество
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень держался всю ночь, жёлтый отменён только что
Общество
Красный уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
81
23 минуты назад

В Липецкой области небольшой снег и до -11

После холодной ночи морозы пойдут на убыль.

19 января в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег пройдет лишь местами. 20 и 21 января по востоку страны продолжит смещаться арктический циклон, давление будет понижаться, пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится.

Среднесуточные температуры составят: 19 января – 13-14 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы, 20 января – 8-9 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 21 января – 7 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -15 до -20, при прояснениях до -25, днем – от -6 до -11 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -18 до -20 градусов, днем – от -8 до -10 градусов.

День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.
Погода
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить