сегодня, 10:34
По поножовщине в бане возбуждено уголовное дело
Дело возбуждено по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Напомним, вечером 28 декабря 31-летнего жителя Липецка во время посиделок в бане ударил ножом 50-летний знакомый. Клинок задел сердце и легкое. Раненого доставили в Усманскую ЦРБ, а потом санавиацией — в Липецк. Врачи провели почти четырехчасовую операцию, после чего раненый еще два дня провел без сознания и под аппаратом ИВЛ. Но сейчас угрозы для жизни и здоровья раненого уже нет — липчанина готовят к выписке из больницы.
