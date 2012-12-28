В управлении благоустройства обещают к вечеру расчистить максимальное количество улиц.

Липчане жалуются на плохо расчищенные улицы частного сектора.«Улица Смирнова, перекрёсток с Хохломским проездом. Завалили перекрёсток и по улице Смирнова произошло сужение до одной полосы. Снег не убирают уже неделю», — пожаловались местные жители.«Улица Солнечная, как и весь частный сектор Сырского Рудника в промоинах. К вечеру обещают мороз. Проехать будет невозможно. Да и сейчас только на полном приводе с трудом проезжаешь. Огромная просьба, опубликуйте, может совесть, или что там выросло на том месте, подвигнет их к выполнению своих прямых обязанностей», — еще одна мольба о помощи.В городском управлении благоустройства заверили, что видят все заявки липчан и понимают их недовольство состоянием некоторых улиц. Добавив, что сотрудники работают круглосуточно.«Особое внимание уделяют уборке в пешеходных зонах и вывозу снежных масс с дорог. В частном секторе трудятся наемные специалисты и техника», — пояснили в ведомстве.

В управлении сверились с прогнозом и ждут, что оттепель задержится в Липецке до ночи. За это время постараются максимально привести в порядок улицы.

По поводу не расчищенных улиц, на которые пожаловались GOROD48, в пресс-службе мэрии уточнили, что в частном секторе микрорайона Сырский Рудник сейчас снег убирают две единицы тяжелой техники. Для безопасного передвижения автомобилей снежные массы перемещаются на свободные участки территории. Техника работает повторно.