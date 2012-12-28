Итого 10: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
58 минут назад
Жёлтый уровень воздушной опасности отменили в 8 утра
Регион пережил очень тревожные сутки.
Оперативные службы отменили жёлтый уровень воздушной опасности на территории Липецкой области.
Напомним, что вчера в небе над регионом были сбиты 10 беспилотников - больше, чем когда-либо: 4 днём, по 3 утром и вечером.
