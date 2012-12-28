Все новости
В Радужном стреляют, жители поселка просто так не оставят выходки «нелюдя с ружьём»
Происшествия
Лихачи на квадроцикле повредили автомобиль в Капитанщино
Происшествия
Павильон с копченой рыбой загорелся на рынке 15-го микрорайона
Происшествия
Рано утром липчан разбудила сирена – объявлен красный уровень
Происшествия
Циклон с Атлантики возвращает в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
В РВК «Липецк» сообщили, что приступили к ликвидации аварии на Дачном
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень угрозы БПЛА
Происшествия
Здравствуй, праздник Новый год – жители Дачного третьи сутки без воды
Общество
Сегодня в Липецке: день спектаклей и кино, липчане рассказали про злой Новый год
Общество
В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли
Происшествия
Происшествия
46 минут назад
2

В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли

Незадачливых преступников теперь будут воспитывать.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в поле зрения полиции попали трое несовершеннолетних, которые угнали мопед в сентябре прошлого года.

Мопед его владелец оставил возле школы, чем и воспользовались похитители. Добычу они спрятали в укромном месте, договорившись вернуться на следующий день. Но когда похитители вновь пришли за мопедом, то на месте его уже не обнаружили.

Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

Следователям отдела полиции № 8 пришлось принять во внимание возраст похитителей, а также то, что родители возместили ущерб потерпевшему. В итоге вынесено постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. Теперь своё слово должен сказать Советский районный суд Липецка.

Видео УМВД РФ по Липецкой области
Угон
Комментарии (2)

Кузя
2 минуты назад
Воспитывать батогами будут, как при царе?
Ответить
Ч
22 минуты назад
Судить и , точка ...
Ответить
