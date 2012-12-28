В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли

Незадачливых преступников теперь будут воспитывать.

В вашем браузере отключен JavaScript

Следователям отдела полиции № 8 пришлось принять во внимание возраст похитителей, а также то, что родители возместили ущерб потерпевшему. В итоге вынесено постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. Теперь своё слово должен сказать Советский районный суд Липецка.





Видео УМВД РФ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в поле зрения полиции попали трое несовершеннолетних, которые угнали мопед в сентябре прошлого года.Мопед его владелец оставил возле школы, чем и воспользовались похитители. Добычу они спрятали в укромном месте, договорившись вернуться на следующий день. Но когда похитители вновь пришли за мопедом, то на месте его уже не обнаружили.Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».