Сегодня в Липецке: день спектаклей и кино, липчане рассказали про злой Новый год

В Липецке немного потеплеет, температура днём составит от -1 до -3 градусов. Обойдётся без существенных осадков.









В 12:00 и в 15:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) вновь покажут музыкальную сказку «Щелкунчик» (6+). Знакомая рождественская история в исполнении солистов Липецкой филармонии и Липецкого симфонического оркестра. Дирижёр оркестра Михаил Мясников предстанет в образе главного новогоднего злодея – мышиного короля.













В 11:00 и в 13:30 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) продолжат показы спектакля «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).





В 18:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого смотрите премьеру спектакля о ловкой грузинской свахе «Ханума» (12+).













В 17:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт «Накануне Рождества» (12+).













Младшеклассники оптпавляются в опаное путешествие, чтобы спасти Снегурочку ил лап Кощея – Витя, признающий только технику, и Маша, верящая в чудеса. Им противостоит вокально-инструментальная троица «Дикие гитары» – Баба-Яга, Леший и кот Матвей. Рейтинг на «Кинопоиске» – 8,0.









Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит… четырех живых гномов.









В 15:00 на заседании липецкого киноклуба «Ностальгия» в ОЦКНТ в кои веки покажут не ретро, а современный фильм «Сентиментальная ценность. Норвегия, Великобритания и другие, 2025. Драма. Режиссёр Йоаким Триер (18+).





Некогда знаменитый кинорежиссёр Густав Борг на похоронах бывшей жены встречается со взрослыми дочерями, с которыми не виделся много лет, и предлагает старшей дочери Норе, театральной актрисе, роль в своём новом фильме. Густав собирается снимать картину по очень личному сценарию в доме, где жило несколько поколений его семьи, но обиженная на отца Нора отказывается. Тогда её место занимает молодая голливудская звезда.













Захватывающие приключения двух братьев-волшебников. Величественный Большой Дед Мороз, чей посох излучает северное сияние, и озорной Маленький Дед Мороз, хранящий в сердце все детские мечты, отправляются в удивительное путешествие. Фишка спектакля от Театра маленьких марионеток – возможность зрителям самим принять участие в действии. Юные участники под руководством опытных мастеров научатся управлять куклами и создавать настоящее сценическое чудо.

В 10:30 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится занятие по лепке из глины от художника-керамиста Максима Фролова (6+).









11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).









Во время празднования Нового года липчан больше всего раздражают залпы салютов, от этом рассказали 18% опрошенных SuperJob. Любопытно, что запуск салютов и фейерверков сейчас запрещён, но 31 декабря и 1 января в Липецке и шагу нельзя было ступить без аккомпанемента новогодних залпов. Народ ведь у нас сознательный…









