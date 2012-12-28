Все новости
Общество
383
сегодня, 09:00
2

Сегодня в Липецке: день спектаклей и кино, липчане рассказали про злой Новый год

Подробная карта пятого дня года.

«Звенит январская вьюга»

Одну из самых любимых новогодних песен на концерте в АРТ-пространстве «Модное место» исполнила солистка ВИА «Алые паруса Next» Дарья Третьякова. Видео Аркадия Свиридова.



Тепло и бесснежно

В Липецке немного потеплеет, температура днём составит от -1 до -3 градусов. Обойдётся без существенных осадков.

0J2A8730 копия.jpg

Утренники

В 12:00 и в 15:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) вновь покажут музыкальную сказку «Щелкунчик» (6+). Знакомая рождественская история в исполнении солистов Липецкой филармонии и Липецкого симфонического оркестра. Дирижёр оркестра Михаил Мясников предстанет в образе главного новогоднего злодея – мышиного короля.

wwy622k0wm7sdbp9388oue0kn4rnz378.jpg

В 11:00 и в 13:30 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) продолжат показы спектакля «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).

В 11:00 и в 14:00 в Драматическом театре (пл. Константиновой, 2) смотрите постановку «Красавица и чудовище» (0+).

Спектакли для взрослых

В 18:00 в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого смотрите премьеру спектакля о ловкой грузинской свахе «Ханума» (12+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

В 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) продемонстрируют постановку «Загадочная натура» (12+).

По рассказам А. П. Чехова Вход свободный.

Рождественский концерт

В 17:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт «Накануне Рождества» (12+).

DSC_1733.JPG

Липецкий камерный хор под руководством Игоря Цилина исполнит любимые рождественские мелодии, духовные песнопения, колядки и т.д.

Кино

В 12:00 областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на очередной киносеанс. Сегодня покажут старую добрую сказку «Новогодние приключения Маши и Вити». СССР, 1975. Режиссёры Геннадий казанский и Игорь Усов (0+).

Младшеклассники оптпавляются в опаное путешествие, чтобы спасти Снегурочку ил лап Кощея – Витя, признающий только технику, и Маша, верящая в чудеса. Им противостоит вокально-инструментальная троица «Дикие гитары» – Баба-Яга, Леший и кот Матвей. Рейтинг на «Кинопоиске» – 8,0.

orig.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Михаил Боярский, Борис Молкин, Любовь Виролайнен.

Кино в библиотеке

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в рамках проекта «Кинолаборатория» покажут фильм «Сокровища гномов». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Роман Бабаев (12+).

Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит… четырех живых гномов.


В ролях: Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Алиса Руденко.

Киноклуб

В 15:00 на заседании липецкого киноклуба «Ностальгия» в ОЦКНТ в кои веки покажут не ретро, а современный фильм «Сентиментальная ценность. Норвегия, Великобритания и другие, 2025. Драма. Режиссёр Йоаким Триер (18+).

Некогда знаменитый кинорежиссёр Густав Борг на похоронах бывшей жены встречается со взрослыми дочерями, с которыми не виделся много лет, и предлагает старшей дочери Норе, театральной актрисе, роль в своём новом фильме. Густав собирается снимать картину по очень личному сценарию в доме, где жило несколько поколений его семьи, но обиженная на отца Нора отказывается. Тогда её место занимает молодая голливудская звезда.


В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Эль Фаннинг.

Малышник

В 15:00 и в 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) снова ждут юных зрителей на новогодний малышник «Два Деда Мороза» (0+).

8iFIU1ZHXDo.jpg

Захватывающие приключения двух братьев-волшебников. Величественный Большой Дед Мороз, чей посох излучает северное сияние, и озорной Маленький Дед Мороз, хранящий в сердце все детские мечты, отправляются в удивительное путешествие. Фишка спектакля от Театра маленьких марионеток – возможность зрителям самим принять участие в действии. Юные участники под руководством опытных мастеров научатся управлять куклами и создавать настоящее сценическое чудо.

Мастер-классы

В 10:30 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится занятие по лепке из глины от художника-керамиста Максима Фролова (6+).

6ZMh0gXFNrQXaaOrAHqNAj_Mcu0pHbyw2_5-UeMktqWRzF81xileWuhn-wwiKPXPSFuFY5NAoyd8thzJZaCYBl7b.jpg

В 13:00 в детской библиотеке «Солнечная» (пр-д Сиреневый, 3, подъезд 2, квартира 39) пройдёт мастер-класс «Рождественский сувенир» (6+).

В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) желающих научат делать своими руками рождественскую звезду (12+).

Катки работают ежедневно

Расписание работы остальных мест для массового катания (0+):

10:00-22:00 – каток в парке НЛМК:
10:00-21:00 – каток в парке Победы;
10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.
11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).

cdb3504a565bac3bc8e3177d1697754e.jpg

Что бесит липчан на праздниках

Во время празднования Нового года липчан больше всего раздражают залпы салютов, от этом рассказали 18% опрошенных SuperJob. Любопытно, что запуск салютов и фейерверков сейчас запрещён, но 31 декабря и 1 января в Липецке и шагу нельзя было ступить без аккомпанемента новогодних залпов. Народ ведь у нас сознательный…

038157d342c51d143796d5b01bca96bf.JPG

На втором месте в списке негативных факторов праздника – поведение нетрезвых людей из ближайшего окружения и случайных знакомых, об этом рассказали 8%. На третьем – наши любимые новогодние огоньки, однообразие которых бесит 6% липчан.

В перечень вошли также ажиотаж в магазинах, глуповатые поздравительные гифки от знакомых, переедание, недосып в результате сбитого ритма дня. 1% опрошенных уже сожалеет, что праздники быстротечны и скоро закончатся.

Дорогие липчане! И всё-таки у нас впереди ещё целых 8 дней каникул, за которые нужно успеть и отдохнуть и не потерять нить происходящих событий. Достаточно время от времени заходить на GOROD48, чтобы держать руку на пульсе событий. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас информированными людьми и позволят вовремя ориентироваться в меняющемся мире. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
