Происшествия
сегодня, 15:00
Ростовcкие воры-гастролёры обокрали припаркованный в Боринском «Форд»
Стекло автомобиля они разбили сверлом.
По данным следствия, в сентябре этого года в селе Боринское Липецкого округа мужчины обокрали автомобиль «Форд Куга». Один из них разбил сверлом стекло машины и через образовавшееся отверстие украл вещи на сумму З 100 рублей. Второй ростовец «стоял на шухере» — наблюдал за тем, чтобы их действия никем не были замечены. После приятели вместе скрылись с похищенным. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь ворам-гастролёрам грозит до пяти лет лишения свободы.
