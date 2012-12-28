Ростовcкие воры-гастролёры обокрали припаркованный в Боринском «Форд»

Стекло автомобиля они разбили сверлом.

В Липецком округе направлено в суд уголовное дело двух жителей Ростовской области, обвиняемых краже группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ).По данным следствия, в сентябре этого года в селе Боринское Липецкого округа мужчины обокрали автомобиль «Форд Куга». Один из них разбил сверлом стекло машины и через образовавшееся отверстие украл вещи на сумму З 100 рублей. Второй ростовец «стоял на шухере» — наблюдал за тем, чтобы их действия никем не были замечены. После приятели вместе скрылись с похищенным. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь ворам-гастролёрам грозит до пяти лет лишения свободы.