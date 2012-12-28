Все новости
Бизнес
172
сегодня, 12:59

Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке

Business FM стала первой радиостанцией FM-диапазона в Липецке, которая специализируется не на музыкально-развлекательном контенте, а на новостях экономики.

29 декабря на частоте 91,1 в Липецке начала вещание федеральная деловая радиостанция Business FM — современное информационное медиа о бизнесе, экономике и событиях, которые влияют на жизнь города и страны.

Business FM работает в формате современного делового радио, где ключевую роль играют оперативность, точность и практическая польза информации. В эфире — короткие новостные выпуски, в формате breaking news, ключевые цифры и факты, комментарии экспертов и аналитиков. Такой подход позволяет слушателям быстро получать актуальные данные об экономике, бизнесе, финансах и общественно-политических процессах — без лишних деталей и отвлечённых тем.

Радиостанция также выступает открытой информационной площадкой для бизнеса. В эфире звучат мнения предпринимателей, представителей компаний, отраслевых экспертов и аналитиков. Местная деловая повестка интегрируется в федеральный контекст, помогая бизнесу лучше ориентироваться в происходящих процессах и принимать взвешенные решения.

По словам генерального директора ГК «РУМЕДИА» Андрея Ряжских, запуск Business FM в Липецке закономерен:

«Business FM традиционно выходит в эфир в городах с развитой деловой средой — там, где сосредоточены промышленные предприятия, бизнес-сообщества и активная предпринимательская аудитория. Липецк обладает высоким экономическим потенциалом и играет важную роль в деловой жизни страны».

Начало вещания Business FM в Липецке (ставшим 24 в федеральной сети), открывает для регионального бизнеса новый эффективный коммуникационный канал — источник оперативной информации, аналитики и экспертных оценок, востребованных в ежедневной деловой практике.

Реклама

ООО «Радио Рокс-Липецк».

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 48-00383 от 12.12.2025 года. Выдано управлением Роскомнадзор по Липецкой области.

12+

