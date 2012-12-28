Все новости
Происшествия
93
21 минуту назад

В доме тербунца нашли трехлитровые банки наполненные марихуаной

Полицейским 56-летний мужчина заявил, что хранил почти шесть килограммов наркотика для себя.

Наркополицейские отдела МВД России «Тербунский» обнаружили в доме местного жителя 5,8 килограмма марихуаны, 12,9 грамма гашиша и 47,9 грамма частей растений конопли.

«Со слов 56-летнего подозреваемого запрещенные вещества он хранил для личного потребления», — сообщает областное управление МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере»).

Максимальная санкция этой части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

наркотики
