Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
93
21 минуту назад
В доме тербунца нашли трехлитровые банки наполненные марихуаной
Полицейским 56-летний мужчина заявил, что хранил почти шесть килограммов наркотика для себя.
«Со слов 56-летнего подозреваемого запрещенные вещества он хранил для личного потребления», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, переработка наркотических средств, совершённые в крупном размере»).
Максимальная санкция этой части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии