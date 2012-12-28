Все новости
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
Наука проиграть
Спорт
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
В Липецкой области метель и до +1
Погода в Липецке
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
«Потому что у меня велосипеда не было»: отрабатывать украденное придётся 200 часов
Происшествия
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Олимпийская чемпионка вручила медаль липецкой девушке, сестре футболиста «Зенита»
Спорт
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
На границе региона — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Общество
387
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла

Сегодня, 25 декабря, полицейские рассказали, как нашли труп на улице Доватора, липчане пожаловались на сгоревшую технику, и ветеринары передали в Центр реабилитации хищных птиц Тамбова редкого сокола-чеглока.

Накануне у подъезда дома №5А по улице Доватора обнаружили тело мужчины. Внешних признаков насильственной смерти на теле следственно-оперативная группа не увидела. Позже стало известно, что это 48-летний житель Липецкого округа. 

Жители улицы Баумана подсчитывают убытки. По их словам, в домах произошел скачек напряжения до 370в. Из-за этого у многих сгорела бытовая техника.

Если версия о скачке напряжения подтвердится сокольцам возместят материальный ущерб.

«А если сетевая компания, имеющая эксклюзивный доступ к информации о причине сбоя, не захочет компенсировать миллионные убытки, ведь бытовая техника сейчас стоит недешево. Кто виноват будет?», — спросил Липчанин76.

«Пожалели 600 рублей на реле напряжения в щиток», — считает Платит дважды.

«Нормальное реле контроля напряжения стоит 3,5 тысячи. А так да. Лучше истратить эти 3,5, чем бегать по судам», — добавил Qwerty.

«Конечно, всем все компенсируют! Форс-мажор, птичка села на провод, вот с птички и будете взыскивать. Нашли дураков», — не поверил в возможность выплаты компенсации Пушкин.

«Улица Индустриальная, скачки напряжения уже месяц, вечером вообще падает, лампочки ели светят», — пожаловался Виталя.

У жильцов дома № 101 по проспекту Победы другая беда: нет воды Ее отключили вчера на время ремонта сетей, но в соседние дома воду давно подали, а в высотке краны сухие.

В «РВК-Липецк» считают, что проблема в насосах дома, т.е. зоне ответственности УК «Аист». Но получить комментарий управляющей компании нам не удалось: по ее единственному телефону автоответчик проигрывает хит Бобби Макферрина «Don’t Worry, Be Happy» — «Не переживай, будь счастлив».

Любая коммунальная проблема вызывает у читателей GOROD48 бурю эмоций.

«Гагарина 75/2, два дня нет холодной воды», — пожаловался 63551.

«Космонавтов, дома в районе Звездного, вторые сутки нет никакой воды. Что за беспредел в городе!», — возмутился Гость.

«Почти день без электричества, отопления и воды прожили. Теперь еще и сутки в подарок. А бонусом отрубили лифты на -1 этаж (паркинг) из-за того что ветер дует через сломанные ворота в паркинг, которые уже долгое время не могут починить. Мамы с колясками и маломобильные группы, вы как там? Зато фекальных водопадов нет в паркинге (пока что, воду только дали же) Дом «стареет» на глазах, из-за «лучшего» обслуживания УК. А жаль», — написал Как там в карамели.

«ЖК Карамель пахнет совсем не карамелью, а вечно текущей канализацией в паркинге», — заметил М.

Липчане нашли птицу из Красной книги сокола-чеглока, со сломанным крылом, отнесли в районную ветеринарную станцию, где птице обработали рану и зафиксировали крыло. А потом передали в тамбовский Центр реабилитации хищных птиц. Но  в небо сокол подняться уже не сможет.



— У чеглока был сломан запястный сустав и речь шла о трудном застарелом переломе — крыло пришлось ампутировать, — рассказала GOROD48 специалист по работе с птицами Тамбовского центра охраны хищных птиц «Русский сокол» Яна Гальцова.

В центре сейчас живёт более 30 птиц, пять — привезли из Липецкой области.

«Хорошо что есть не равнодушные люди и есть такие центры». — поблагодарил Житель.

А в Липецкий зоопарк спасатели привезли еще одну летучую мышь, которая залетела в квартиру.


Такая забота о летучих мышах не всем понятна.

«У меня кот — красавец рыжий, и не лодырь. Раз залетела, я не успел с дивана встать, а она у него уже в зубах, думаю, может, с ним по отлову ездить по квартирам за вискас и поллитрас», — предложил реалист.

Синоптики предупреждают о метели и снежных заносах на дорогах: завтра в области резко потеплеет, выпадет снег и поднимется сильный ветер.  
Комментарии (1)

Липчанка
19 минут назад
То что скачки напряжения подтверждаю и я, у меня в квартире уже половина техники сгорело, было дело фен взорвался в руках, проводка перегорела в двух местах, лампочки выпрыгивают из люстры. Бардак этот когда закончится.
Ответить
