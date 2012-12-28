Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла

Сегодня, 25 декабря, полицейские рассказали, как нашли труп на улице Доватора, липчане пожаловались на сгоревшую технику, и ветеринары передали в Центр реабилитации хищных птиц Тамбова редкого сокола-чеглока.