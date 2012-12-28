«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
387
сегодня, 20:25
1
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Сегодня, 25 декабря, полицейские рассказали, как нашли труп на улице Доватора, липчане пожаловались на сгоревшую технику, и ветеринары передали в Центр реабилитации хищных птиц Тамбова редкого сокола-чеглока.
Жители улицы Баумана подсчитывают убытки. По их словам, в домах произошел скачек напряжения до 370в. Из-за этого у многих сгорела бытовая техника.
Если версия о скачке напряжения подтвердится сокольцам возместят материальный ущерб.
«А если сетевая компания, имеющая эксклюзивный доступ к информации о причине сбоя, не захочет компенсировать миллионные убытки, ведь бытовая техника сейчас стоит недешево. Кто виноват будет?», — спросил Липчанин76.
«Пожалели 600 рублей на реле напряжения в щиток», — считает Платит дважды.
«Нормальное реле контроля напряжения стоит 3,5 тысячи. А так да. Лучше истратить эти 3,5, чем бегать по судам», — добавил Qwerty.
«Конечно, всем все компенсируют! Форс-мажор, птичка села на провод, вот с птички и будете взыскивать. Нашли дураков», — не поверил в возможность выплаты компенсации Пушкин.
«Улица Индустриальная, скачки напряжения уже месяц, вечером вообще падает, лампочки ели светят», — пожаловался Виталя.
У жильцов дома № 101 по проспекту Победы другая беда: нет воды Ее отключили вчера на время ремонта сетей, но в соседние дома воду давно подали, а в высотке краны сухие.
В «РВК-Липецк» считают, что проблема в насосах дома, т.е. зоне ответственности УК «Аист». Но получить комментарий управляющей компании нам не удалось: по ее единственному телефону автоответчик проигрывает хит Бобби Макферрина «Don’t Worry, Be Happy» — «Не переживай, будь счастлив».
Любая коммунальная проблема вызывает у читателей GOROD48 бурю эмоций.
«Гагарина 75/2, два дня нет холодной воды», — пожаловался 63551.
«Космонавтов, дома в районе Звездного, вторые сутки нет никакой воды. Что за беспредел в городе!», — возмутился Гость.
«Почти день без электричества, отопления и воды прожили. Теперь еще и сутки в подарок. А бонусом отрубили лифты на -1 этаж (паркинг) из-за того что ветер дует через сломанные ворота в паркинг, которые уже долгое время не могут починить. Мамы с колясками и маломобильные группы, вы как там? Зато фекальных водопадов нет в паркинге (пока что, воду только дали же) Дом «стареет» на глазах, из-за «лучшего» обслуживания УК. А жаль», — написал Как там в карамели.
«ЖК Карамель пахнет совсем не карамелью, а вечно текущей канализацией в паркинге», — заметил М.
Липчане нашли птицу из Красной книги сокола-чеглока, со сломанным крылом, отнесли в районную ветеринарную станцию, где птице обработали рану и зафиксировали крыло. А потом передали в тамбовский Центр реабилитации хищных птиц. Но в небо сокол подняться уже не сможет.
— У чеглока был сломан запястный сустав и речь шла о трудном застарелом переломе — крыло пришлось ампутировать, — рассказала GOROD48 специалист по работе с птицами Тамбовского центра охраны хищных птиц «Русский сокол» Яна Гальцова.
В центре сейчас живёт более 30 птиц, пять — привезли из Липецкой области.
«Хорошо что есть не равнодушные люди и есть такие центры». — поблагодарил Житель.
А в Липецкий зоопарк спасатели привезли еще одну летучую мышь, которая залетела в квартиру.
Такая забота о летучих мышах не всем понятна.
«У меня кот — красавец рыжий, и не лодырь. Раз залетела, я не успел с дивана встать, а она у него уже в зубах, думаю, может, с ним по отлову ездить по квартирам за вискас и поллитрас», — предложил реалист.
Синоптики предупреждают о метели и снежных заносах на дорогах: завтра в области резко потеплеет, выпадет снег и поднимется сильный ветер.
0
0
1
0
0
Комментарии (1)