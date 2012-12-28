Все новости
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Из-за морозов утром на маршруты в Липецке не вышли 15 автобусов
Общество
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Отец отсудил у дочери машину
Общество
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
При минус 18 градусах на площади Героев укладывают облицовку мемориала
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Общество
«Айфон купи»: 20-летний липчанин перевёл продавцу-мошеннику 170 долларов
Происшествия
Жалюзи за 47 тысяч рублей пропускали свет: отсудить за них деньги не удалось
Общество
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Лучшие профессионалы НЛМК получили награды
НЛМК Live
Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе
Происшествия
Общество
246
сегодня, 11:17
1

Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан

Вчера одно такое животное залетело в квартиру на улице Студенческий городок. Мышь ловили спасатели. Она дождется весны в зоопарке.

Вчера спасатели дважды выезжали на отлов летучих мышей, залетевших в жилые дома. Как рассказали GOROR48 в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧC, на улице Студенческий городок летучая мышь залетела прямо в квартиру дома №12. Спасатели ее поймали и передали сотрудникам Липецкого зоопарка — на этот раз они приехали за животным сами.

О втором случае GOROD48 уже рассказывал: летучая мышь залетела в подъезд на Плеханова,65 — спасатели забрали животное и доставили в зоопарк.

«Рукокрылые продолжают искать себе местечко для зимней спячки. Жители не смогли самостоятельно поймать мышей и вызвали спасателей. Сотрудники Липецкого зоопарка пояснили, что в морозы отпускать летучих мышей на волю нельзя — летучие мыши уже могут находиться в состоянии покоя, и мороз для них смертельно опасен. Поэтому вчера мышек отправили на временное проживание в зоопарк. Если и у вас завелась такая соседка на зиму — везите её туда же, там позаботятся», — сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

Липецкий зоопарк работает по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация рукокрылых», направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России.

Липчанам напоминают: если летучая мышь оказалась у вас в квартире, не паникуйте, уберите домашних животных. Не ловите летучую мышь, пока она летает. Дождитесь, пока животное само сядет на какую-нибудь поверхность, наденьте плотные перчатки (накиньте тряпочку, накройте коробкой и т.д.) и аккуратно возьмите мышь в руки. Постарайтесь держать ее так, чтобы крылья были прижаты к телу. Посадите животное в коробку с отверстиями для воздуха. Альтернативный вариант — накрыть коробкой сидящее животное, затем аккуратно подсунуть под нее лист тонкого картона и плавно перевернуть — летучая мышь поймана. Заклейте коробку скотчем, чтобы она не открылась. В коробке можно закрепить кусочек тряпки или полотенца, чтобы летучая мышь могла принять привычное и комфортное для себя висячее положение.

Поставьте в коробку неглубокую ёмкость с водой (например, крышечку от банки).

Как можно быстрее свяжитесь со специалистами зоопарка, чтобы передать им животное. Позвонить в Липецкий зоопарк можно по номеру: 77-12-27. 
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
реалист
22 минуты назад
у меня кот красавец рыжий и не лодырь раз залетела я не успел с дивана встать а она у него уже в зубах думаю может с ним по отлову ездить по квартирам за вискас и поллитрас
Ответить
