Общество
сегодня, 11:17
Летучие мыши продолжают залетать в квартиры липчан
Вчера одно такое животное залетело в квартиру на улице Студенческий городок. Мышь ловили спасатели. Она дождется весны в зоопарке.
О втором случае GOROD48 уже рассказывал: летучая мышь залетела в подъезд на Плеханова,65 — спасатели забрали животное и доставили в зоопарк.
«Рукокрылые продолжают искать себе местечко для зимней спячки. Жители не смогли самостоятельно поймать мышей и вызвали спасателей. Сотрудники Липецкого зоопарка пояснили, что в морозы отпускать летучих мышей на волю нельзя — летучие мыши уже могут находиться в состоянии покоя, и мороз для них смертельно опасен. Поэтому вчера мышек отправили на временное проживание в зоопарк. Если и у вас завелась такая соседка на зиму — везите её туда же, там позаботятся», — сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.
Липецкий зоопарк работает по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация рукокрылых», направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России.
Липчанам напоминают: если летучая мышь оказалась у вас в квартире, не паникуйте, уберите домашних животных. Не ловите летучую мышь, пока она летает. Дождитесь, пока животное само сядет на какую-нибудь поверхность, наденьте плотные перчатки (накиньте тряпочку, накройте коробкой и т.д.) и аккуратно возьмите мышь в руки. Постарайтесь держать ее так, чтобы крылья были прижаты к телу. Посадите животное в коробку с отверстиями для воздуха. Альтернативный вариант — накрыть коробкой сидящее животное, затем аккуратно подсунуть под нее лист тонкого картона и плавно перевернуть — летучая мышь поймана. Заклейте коробку скотчем, чтобы она не открылась. В коробке можно закрепить кусочек тряпки или полотенца, чтобы летучая мышь могла принять привычное и комфортное для себя висячее положение.
Поставьте в коробку неглубокую ёмкость с водой (например, крышечку от банки).
Как можно быстрее свяжитесь со специалистами зоопарка, чтобы передать им животное. Позвонить в Липецкий зоопарк можно по номеру: 77-12-27.
