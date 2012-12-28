Птичку жалко: липецкий сокол-чеглок останется на ПМЖ в Тамбове

Раненой птице пришлось ампутировать крыло.

Липецкие ветеринары передали в Центр реабилитации хищных птиц Тамбова редкого сокола-чеглока, занесённого в Красную книгу. Птицу со сломанным крылом принесли липчане в районную ветеринарную станцию. Ветеринары обработали рану и зафиксировали крыло, а потом сокола передали в Тамбов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.Как рассказала GOROD48 cпециалист по работе с птицами Тамбовского областного центра охраны хищных птиц и развития соколиной охоты «Русский сокол» Яна Гальцова, в центре сокол-чеглок получил специальное лечение, но, к сожалению, птица не сможет вернуться в небо.— У чеглока был сломан запястный сустав и речь шла о трудном застарелом переломе — крыло пришлось ампутировать. Теперь птица без крыла останется на ПМЖ в нашем центре — сейчас у нас живёт более 30 птиц. Из Липецкой области в рамках реализации президентского гранта за последние три месяца мы забрали на лечение и реабилитацию пять птиц, — сообщила Яна Гальцова.