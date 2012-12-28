Общество
125
32 минуты назад
Птичку жалко: липецкий сокол-чеглок останется на ПМЖ в Тамбове
Раненой птице пришлось ампутировать крыло.
Как рассказала GOROD48 cпециалист по работе с птицами Тамбовского областного центра охраны хищных птиц и развития соколиной охоты «Русский сокол» Яна Гальцова, в центре сокол-чеглок получил специальное лечение, но, к сожалению, птица не сможет вернуться в небо.
— У чеглока был сломан запястный сустав и речь шла о трудном застарелом переломе — крыло пришлось ампутировать. Теперь птица без крыла останется на ПМЖ в нашем центре — сейчас у нас живёт более 30 птиц. Из Липецкой области в рамках реализации президентского гранта за последние три месяца мы забрали на лечение и реабилитацию пять птиц, — сообщила Яна Гальцова.
Фото - t.me/lo_online
0
2
0
1
0
Комментарии