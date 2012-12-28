По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Сегодня в Липецке: итоговый бюджет города, как заставить работодателя выплатить годовую премию
«Важно не давать пустых обещаний. Доверие зарабатывается годами, а потерять его можно в один миг».
Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе
Его потушили до прибытия пожарных.
В Липецке у дома №104 на проспекте Победы вчера днём горел мусорный контейнер. А к двенадцатиэтажному дому №42 по улице Терешковой несколько отделений пожарных выезжали на подгорание пищи.
