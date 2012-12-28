Грузовик «Скания» сгорел в Лебедянском районе

Его потушили до прибытия пожарных.

Поздно вечером 24 декабря в селе Троекурово Лебедянского округа горел грузовик «Скания». По сообщению ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил его кабину. На происшествие выезжали два пожарных отделения, но машину потушили ещё до прибытия спасателей.В Липецке у дома №104 на проспекте Победы вчера днём горел мусорный контейнер. А к двенадцатиэтажному дому №42 по улице Терешковой несколько отделений пожарных выезжали на подгорание пищи.