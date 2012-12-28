Все новости
Общество
186
сегодня, 11:39

Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт

Фонд капремонта Липецкой области с 2024 года внедрил сервис «Электронная квитанция». Теперь собственникам достаточно заполнить одну простую форму на сайте, чтобы навсегда отказаться от бумажных платежек и перейти на современный цифровой формат.

За год этой удобной опцией воспользовались уже 3,1 тысяч жителей региона. Особенно она популярна среди молодежи и тех, кто живет за пределами Липецкой области.

В чем преимущества такого формата?

- экологично. Примерно 10 пачек бумаги примерно равно одному дереву. Если все 450 тысяч абонентов откажутся от получения бумажных квитанций, мы сможем каждый месяц спасать 9 деревьев;

- квитанцию не нужно ждать. Электронная платежка приходит на почту в первой половине месяца, то есть примерно на неделю раньше бумажной;
оплатить счет можно из любой точки мира;

- легко оплачивать квитанции близких;

- это современно и удобно при оплате картой;

- в распечатанном виде заменяет бумажную.

Чтобы оформить электронную квитанцию необходимо зайти на сайт ФКР Липецкой области kapremont48.ru. На главной странице нажать на кнопку «Электронная квитанция» и заполнить простую форму.
ФКР
3
0
3
0
0
