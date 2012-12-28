Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Общество
186
сегодня, 11:39
Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт
Фонд капремонта Липецкой области с 2024 года внедрил сервис «Электронная квитанция». Теперь собственникам достаточно заполнить одну простую форму на сайте, чтобы навсегда отказаться от бумажных платежек и перейти на современный цифровой формат.
В чем преимущества такого формата?
- экологично. Примерно 10 пачек бумаги примерно равно одному дереву. Если все 450 тысяч абонентов откажутся от получения бумажных квитанций, мы сможем каждый месяц спасать 9 деревьев;
- квитанцию не нужно ждать. Электронная платежка приходит на почту в первой половине месяца, то есть примерно на неделю раньше бумажной;
оплатить счет можно из любой точки мира;
- легко оплачивать квитанции близких;
- это современно и удобно при оплате картой;
- в распечатанном виде заменяет бумажную.
Чтобы оформить электронную квитанцию необходимо зайти на сайт ФКР Липецкой области kapremont48.ru. На главной странице нажать на кнопку «Электронная квитанция» и заполнить простую форму.
