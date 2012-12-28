Более трех тысяч липчан перешли на цифровые квитанции за капремонт

Фонд капремонта Липецкой области с 2024 года внедрил сервис «Электронная квитанция». Теперь собственникам достаточно заполнить одну простую форму на сайте, чтобы навсегда отказаться от бумажных платежек и перейти на современный цифровой формат.

