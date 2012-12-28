«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте
Сегодня, 18 декабря, два брата погибли в пожаре на проспекте Победы, в суд направлено дело о наледи, убившей горожанина, и растет количество школ, закрытых из-за заболевших учеников.
Региональный Следком начал проверку обстоятельств их гибели. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки, а погибли браться из-за отравления угарным газом.
Читатели GOROD48 обратили внимание на возможную причину пожара и обсудили качество отопления в квартирах.
«Это вероятнее всего электрообогреватели. До этого доводят жителей УК, отопления квартир нет, ни какие обращения не помогают», — написал САИ.
«Если Квадра параметры не дает, и в доме нет АТП, то хоть обжалуйтесь на УК, но теплее в квартире не станет», — ответил ZZZZ.
«Нужно менять самим батареи на чугунные — тогда будет разница. Мы когда чугунные убрали, и красоты ради поставили биметаллические, начали сильно замерзать, пришлось обогреватель покупать», — добавил Житель города.
«Сейчас чугунные батареи — это не то, что раньше. Чугун сейчас плохой», — поделился мнением ЛС.
В суд передано уголовное дело по гибели 63-летнего мужчины. 28 февраля на него с козырька балкона жилого дома на улице Терешковой упала трехкилограммовая льдина. Мужчина умер в больнице через 8 дней от черепно-мозговой травмы.
35-летней хозяйке квартиры, с козырька балкона которого упала наледь, грозит до двух лет лишения свободы. Ее действия квалифицированы следствием, как причинение смерти по неосторожности.
Женщина купила квартиру в 2021 году, козырек на балконе самовольно установили прежние владельцы. Еще в 2023 году, по решению суда, хозяйка должна была его демонтировать, но не сделала этого.
Стоит добавить, что это уже не первое уголовное дело в отношении хозяина квартиры, с балкона которого упала наледь и убила прохожего.
Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской лавина убила 78-летнюю Раису Родину, полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти Сергея Медведкова — владельца квартиры, с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда.
Эта новость вызвала спор читателей GOROD48, многие защищали владелицу балкона.
«Надо пересажать весь город, так как у всех самовольные застекленные балконы, козырьки, установлены кондиционеры, но не в коем случае не бизнесменов, которые устраивают под балконами, с которых что-то да может упасть и не только зимой, свои магазины и пункты выдачи. Ни там, ни там проекта нет, однако ответственность несет не тот, кто создал опасное условие, а тот, кому посчастливилось стать стрелочником», — пришел к выводу Липчанин76.
«Как бы хорошо было, что бы в следующей ситуации оказался виновен балкон прокурора, судьи или их родственников. Посмотрел бы я, как они тогда бы запели. Бизнесмены, незаконно устраивающие под балконами магазины, и управляшки, не очищающие снег с крыш, как бы ни при чем», — обратил внимание на иные обстоятельства Липчанин.
«Горсовету надо разработать законодательную норму, обязывающую при устройстве магазинов в жилых домах под балконами устанавливать защитные козырьки достаточного размера, с учетом разлета при падении предметов с высоты. А так каждый год будет кого-то убивать, и кто-то будет сидеть ни за что. Все хотят жить хорошо, козырьки не просто так устанавливают на балконах», — предложил Адвокат.
«А частные дететсады в жилых высотках! Дети гуляют прямо под окнами и балконами! Это же просто непонятно, как разрешают открывать в жилых домах такие заведения! А потом, когда что-нибудь случится, будут искать виновных!» — обратила внимание на еще одну проблему Наталья.
«Молодцы, нашли крайнего! УК должна чистить крыши, тогда и на козырьках не будет наледей, и посмотрите по Гагарина какие узкие тротуары, на которой остановка и не останавливающийся поток людей. Когда эти балконы возводили на последних этажах, то и крыши были также. Что за бредовое постановление суда, потом просто люди застекляли и обновляли навес», — добавил комментатор.
«Где смотритель города? Кто во что горазд городит из своих балконов, фасады все в кондиционерах, кто куда смог навесить. Нет жестких порядков, нет контроля, вот и будет хаос. Но и собственник квартиры не должен за снег на крыше отвечать, ЖЭК должен чистить!» — считает Семён Семёныч.
ОРВИ и грипп косит учеников и учителей — уже закрыто девять школ: № 11, 14, 29, 32, 47, 55, 58, 59 и 70. Это, конечно, не внеплановые каникулы — школьников перевели на дистанционное обучение.
В 34 школах ученики 168 классов учатся дистанционно.
За минувшую неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 8 047 человек, в том числе 5 552 — в Липецке. Заболеваемость за неделю выросла на 21,2% и превысила уровень эпидпорога на 14,8%.
«А для чего вы на дистант переводите, если дворы, торговые центры, катки полные детей? Помимо всего, дети и взрослые ездят на общественном транспорте. Сплошь и рядом рассадник болезней. От чего вы обезопасили дистантом? Освободили и без того учителей, которые уже не учат, а сопровождают. Позор!» — возмутилась Липа.
«А чего бы заболеваемости не расти?! Пришла на плановый приём с грудничком к врачу. В бахилах, без верхней одежды. И вместе со мной заваливаются «только спросить» наглые родители с соплями и в верхней одежде, без бахил. Вирус занёс в кабинет, вот, пожалуйста — начало эпидемии», — обрисовала ситуацию Мама.
Завтра днем в Липецке столбики термометров замрут на 0, а по области могут подняться до +3 градусов. И ни о каком снеге синоптики даже не заикаются.
