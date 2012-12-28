Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте

Сегодня, 18 декабря, два брата погибли в пожаре на проспекте Победы, в суд направлено дело о наледи, убившей горожанина, и растет количество школ, закрытых из-за заболевших учеников.