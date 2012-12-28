Все новости
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
Цены на бензин снова остановились в Липецкой области
Общество
В Липецкой области впервые наградили активистов родительских комитетов спортшкол
Спорт
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте
Общество
В Липецкой области до +3, снега не предвидится
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте

Сегодня, 18 декабря, два брата погибли в пожаре на проспекте Победы, в суд направлено дело о наледи, убившей горожанина, и растет количество школ, закрытых из-за заболевших учеников.

Сегодня ночью в девятиэтажке на проспекте Победы, 118  загорелась квартира. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили в квартире тела двух братьев 33-ти и 44-х лет.

Региональный Следком начал проверку обстоятельств их гибели. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки, а погибли браться из-за отравления угарным газом.

Читатели GOROD48 обратили внимание на возможную причину пожара и обсудили качество отопления в квартирах.

«Это вероятнее всего электрообогреватели. До этого доводят жителей УК, отопления квартир нет, ни какие обращения не помогают», — написал САИ.

«Если Квадра параметры не дает, и в доме нет АТП, то хоть обжалуйтесь на УК, но теплее в квартире не станет», — ответил ZZZZ.

«Нужно менять самим батареи на чугунные — тогда будет разница. Мы когда чугунные убрали, и красоты ради поставили биметаллические, начали сильно замерзать, пришлось обогреватель покупать», — добавил Житель города.

«Сейчас чугунные батареи — это не то, что раньше. Чугун сейчас плохой», — поделился мнением ЛС.

В суд передано уголовное дело по гибели 63-летнего мужчины. 28 февраля на него с козырька балкона жилого дома на улице Терешковой упала трехкилограммовая льдина. Мужчина умер в больнице через 8 дней от черепно-мозговой травмы.

35-летней хозяйке квартиры, с козырька балкона которого упала наледь, грозит до двух лет лишения свободы. Ее действия квалифицированы следствием,  как причинение смерти по неосторожности.

Женщина купила квартиру в 2021 году, козырек на балконе самовольно установили прежние владельцы. Еще в 2023 году, по решению суда, хозяйка должна была его демонтировать, но не сделала этого.

Стоит добавить, что это уже не первое уголовное дело в отношении хозяина квартиры, с балкона которого упала наледь и убила прохожего.

Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской лавина убила 78-летнюю Раису Родину, полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти Сергея Медведкова — владельца квартиры, с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда. 

Эта новость вызвала спор читателей GOROD48, многие защищали владелицу балкона.

«Надо пересажать весь город, так как у всех самовольные застекленные балконы, козырьки, установлены кондиционеры, но не в коем случае не бизнесменов, которые устраивают под балконами, с которых что-то да может упасть и не только зимой, свои магазины и пункты выдачи. Ни там, ни там проекта нет, однако ответственность несет не тот, кто создал опасное условие, а тот, кому посчастливилось стать стрелочником», — пришел к выводу Липчанин76.

«Как бы хорошо было, что бы в следующей ситуации оказался виновен балкон прокурора, судьи или их родственников. Посмотрел бы я, как они тогда бы запели. Бизнесмены, незаконно устраивающие под балконами магазины, и управляшки, не очищающие снег с крыш, как бы ни при чем», — обратил внимание на иные обстоятельства Липчанин.

«Горсовету надо разработать законодательную норму, обязывающую при устройстве магазинов в жилых домах под балконами устанавливать защитные козырьки достаточного размера, с учетом разлета при падении предметов с высоты. А так каждый год будет кого-то убивать, и кто-то будет сидеть ни за что. Все хотят жить хорошо, козырьки не просто так устанавливают на балконах», — предложил Адвокат.

«А частные дететсады в жилых высотках! Дети гуляют прямо под окнами и балконами! Это же просто непонятно, как разрешают открывать в жилых домах такие заведения! А потом, когда что-нибудь случится, будут искать виновных!» — обратила внимание на еще одну проблему Наталья.

«Молодцы, нашли крайнего! УК должна чистить крыши, тогда и на козырьках не будет наледей, и посмотрите по Гагарина какие узкие тротуары, на которой остановка и не останавливающийся поток людей. Когда эти балконы возводили на последних этажах, то и крыши были также. Что за бредовое постановление суда, потом просто люди застекляли и обновляли навес», — добавил комментатор.

«Где смотритель города? Кто во что горазд городит из своих балконов, фасады все в кондиционерах, кто куда смог навесить. Нет жестких порядков, нет контроля, вот и будет хаос. Но и собственник квартиры не должен за снег на крыше отвечать, ЖЭК должен чистить!» — считает Семён Семёныч.

ОРВИ и грипп косит учеников и учителей — уже закрыто девять школ: № 11, 14, 29, 32, 47, 55, 58, 59 и 70. Это, конечно, не внеплановые каникулы — школьников перевели на дистанционное обучение.

В 34 школах ученики 168 классов учатся дистанционно.

За минувшую неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 8 047 человек, в том числе 5 552 — в Липецке. Заболеваемость за неделю выросла на 21,2% и превысила уровень эпидпорога на 14,8%.

«А для чего вы на дистант переводите, если дворы, торговые центры, катки полные детей? Помимо всего, дети и взрослые ездят на общественном транспорте. Сплошь и рядом рассадник болезней. От чего вы обезопасили дистантом? Освободили и без того учителей, которые уже не учат, а сопровождают. Позор!» — возмутилась Липа.

«А чего бы заболеваемости не расти?! Пришла на плановый приём с грудничком к врачу. В бахилах, без верхней одежды. И вместе со мной заваливаются «только спросить» наглые родители с соплями и в верхней одежде, без бахил. Вирус занёс в кабинет, вот, пожалуйста — начало эпидемии», — обрисовала ситуацию Мама.

Завтра днем в Липецке столбики термометров замрут на 0, а по области могут подняться до +3 градусов. И ни о каком снеге синоптики даже не заикаются.
вечЁрка
пожар
суд
школа
Комментарии (1)

65+
сегодня, 20:42
Вакцина от гриппа не работает зачем продолжают убивать иммунитет у людей !
Ответить
