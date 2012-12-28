Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря

Липчан ждут новогодняя выставка и уже 12-е «Ёлки», а ещё у нас попытаются открыть каток.

Днём в Липецке от 0 до +2 градусов и без существенных осадков.









- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









- Садоводчество «Монтажник».









В 17:00 возле дворца спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) запланировано открытие катка.









В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Обломов» по знаменитому роману И. Гончарова (12+).









Одна из премьер нынешнего театрального сезона.





Концерт

















Можно сходить и на открытие выставки и получить ценный урок рукоделия.













Фото vk.com/museum48group





В 16:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) состоится очередное занятие в Академии чудес Деда Мороза – мастер-класс по созданию и оформлению писем сказочному волшебнику (6+).





Декабристы

14 декабря исполнилось 200 лет восстанию на Сенатской площади, но этот юбилей для большинства прошёл незаметно. В СССР его наверняка бы широко праздновали: по тогдашней идеологии Муравьёв-Апостол с Рылеевым разбудили Герцена, тот – следующих, в результате проснулся Ленин. Сейчас декабристов называют чуть ли не государственными преступниками, мол, пошли против законной (крепостнической) власти. На сегодняшней лекции мы всё же можем ожидать трезвого взгляда, поскольку проведёт его один из самых здравых липецких историков – профессор ЛППУ доктор исторических наук Аркадий Долгих. Будет наверняка интересно.









Василий Перов, 1870-е годы

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) будут обсуждать книгу шведского писателя «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» (16+).













Самую высокую зарплату готовы платить начальнику участка обслуживания механо-технологического оборудование – от 100 тысяч рублей. Далее идут разнорабочие с доходом от 90 тысяч, электрик по обслуживанию грузоподъёмных сооружений – 87 тысяч рублей и руководитель отдела гипермаркета – от 80 600 рублей.





















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23;- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп.1, 3а корп.2, 4, 5, 6, 6а;- ул. Шубина, 9а;- ул. Юношеская, 13;В частном секторе терпеть неудобства будут вынуждены жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, шахматной, переулков Бутового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Алмазная, 6к2;- ул. Ивовая, 26, 34;- ул. Катукова, 40а, 42, 44;- ул. Л. Кривенкова, 3, 5, 7, 10, 13;- ул. Лозовая, 30;- ул. Радужная, 7;- ул. Черешневая;- б-р П. Шубина, 13б, 15, 17, 19;- Садоводчество «Дачный 5»;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.Позволит ли погода – вот в чем вопрос.В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся концерт музыкального коллектива «ПроСвет»Вас ждут известные музыкальные хиты, розыгрыши призов среди зрителей и отличное новогоднее настроение.В 15:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Чудо новогодней игрушки»Будут представлены ёлочные игрушки разных эпох: от драгоценных советских раритетов 1930-х годов до современных украшений, а также новогодние открытки, карнавальные маски и т.д.Выставка продлится до 18 января.В 16:00 в краеведческом музее состоится ещё и мастер-класс «Лисичкины сказки» — лепка из глиныВ 16:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) на заседание клуба любителей истории «Клио» поговорят о декабристахВход свободный.Пронзительный роман, повествование в котором ведётся от лица 7-летней девочки. Когда бабушка умирает, Эльсе в одиночку приходится справляться с разводом родителей, беременностью матери и проблемами в школе. Она грустит и злится, что бабуля ее бросила, но решает исполнить ее последнюю волю и доставить бабушкины письма, написанные тем, кому она когда-то причинила зло.Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии Липецка в декабре.Вот что любопытно: если мы верим, что средняя зарплата в России давно ушла за сотню тысяч рублей, то почему даже ни бумаге практически всем предлагают гораздо меньше. Какие у вас мысли по этому поводу?По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с любопытными новинками.Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёры Андрей Силкин, Борис ДергачёвВ канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?Рузиль Минекаев, Надежда Маркина, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков.Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр БабаевДевочка и ее мама спасают Деда Мороза и Новый год, противостоя злодейке Вьюге.Дмитрий Чеботарёв, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова.США, 2025. Комедия, драма. Режиссёр Дэвид ФрэйнПопавшая на тот свет Элизабет Олсен выбирает, с каким из двух возлюбленных провести загробную жизнь.Калум Тёрнер, Майлз Теллер, Элизабет Олсен.