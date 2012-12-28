Все новости
Общество
535
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря

Липчан ждут новогодняя выставка и уже 12-е «Ёлки», а ещё у нас попытаются открыть каток.

Снег в дефиците

Днём в Липецке от 0 до +2 градусов и без существенных осадков.

IMG_8622.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23;
- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп.1, 3а корп.2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Шубина, 9а;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

В частном секторе терпеть неудобства будут вынуждены жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, шахматной, переулков Бутового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Алмазная, 6к2;
- ул. Ивовая, 26, 34;
- ул. Катукова, 40а, 42, 44;
- ул. Л. Кривенкова, 3, 5, 7, 10, 13;
- ул. Лозовая, 30;
- ул. Радужная, 7;
- ул. Черешневая;
- б-р П. Шубина, 13б, 15, 17, 19;
- Садоводчество «Дачный 5»;
- Садоводчество «Монтажник».

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.


Каток – быть или не быть?

В 17:00 возле дворца спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) запланировано открытие катка.

cdb3504a565bac3bc8e3177d1697754e.jpg

Позволит ли погода – вот в чем вопрос.

Премьера

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль «Обломов» по знаменитому роману И. Гончарова (12+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Одна из премьер нынешнего театрального сезона.

Концерт

В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся концерт музыкального коллектива «ПроСвет» (16+).

Вас ждут известные музыкальные хиты, розыгрыши призов среди зрителей и отличное новогоднее настроение.

O1JtRPzMes3aa3J5-r99xzCxb7z_2plbzxNGJ5qYVf9765NGqcrsUfZdwV1gN5O7Bg-bfac_lth5b-hVZr2WNYdv.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Новогодняя выставка

В 15:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Чудо новогодней игрушки» (6+).

Будут представлены ёлочные игрушки разных эпох: от драгоценных советских раритетов 1930-х годов до современных украшений, а также новогодние открытки, карнавальные маски и т.д.

9Un1CSu0U2pqba1dg6EzMtPrT1zLrWNVPUoWAfb3NZdgvu3DqynpFKohKwv5vU8lRueP4Ji6cM00nSZJOTdw91Bh.jpg

Выставка продлится до 18 января.

Праздничные мастер-классы

В 16:00 в краеведческом музее состоится ещё и мастер-класс «Лисичкины сказки» — лепка из глины (6+).

Можно сходить и на открытие выставки и получить ценный урок рукоделия.

ID1cvs1ya71wgMDzHq3uKXqaP9EwZsMInQGiHtyzVGPjHPvn6E6ZRoADHrcu54I_l8-DFcB20aA78AamvPSU1DEo.jpg

Фото vk.com/museum48group

В 16:00 в библиотеке на Левом берегу (пр-т Мира, 5) состоится очередное занятие в Академии чудес Деда Мороза – мастер-класс по созданию и оформлению писем сказочному волшебнику (6+).

Декабристы

В 16:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) на заседание клуба любителей истории «Клио» поговорят о декабристах (12+).

14 декабря исполнилось 200 лет восстанию на Сенатской площади, но этот юбилей для большинства прошёл незаметно. В СССР его наверняка бы широко праздновали: по тогдашней идеологии Муравьёв-Апостол с Рылеевым разбудили Герцена, тот – следующих, в результате проснулся Ленин. Сейчас декабристов называют чуть ли не государственными преступниками, мол, пошли против законной (крепостнической) власти. На сегодняшней лекции мы всё же можем ожидать трезвого взгляда, поскольку проведёт его один из самых здравых липецких историков – профессор ЛППУ доктор исторических наук Аркадий Долгих. Будет наверняка интересно.

1600px-Василий_Перов._Восстание_декабристов.jpg

Василий Перов, 1870-е годы

Вход свободный.

Любителям чтения

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) будут обсуждать книгу шведского писателя «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» (16+).

26021394_22436-650x0.jpg

Пронзительный роман, повествование в котором ведётся от лица 7-летней девочки. Когда бабушка умирает, Эльсе в одиночку приходится справляться с разводом родителей, беременностью матери и проблемами в школе. Она грустит и злится, что бабуля ее бросила, но решает исполнить ее последнюю волю и доставить бабушкины письма, написанные тем, кому она когда-то причинила зло.

Самые высокие зарплаты декабря

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии Липецка в декабре.

Самую высокую зарплату готовы платить начальнику участка обслуживания механо-технологического оборудование – от 100 тысяч рублей. Далее идут разнорабочие с доходом от 90 тысяч, электрик по обслуживанию грузоподъёмных сооружений – 87 тысяч рублей и руководитель отдела гипермаркета – от 80 600 рублей.

0J2A0589 копия.jpg

Вот что любопытно: если мы верим, что средняя зарплата в России давно ушла за сотню тысяч рублей, то почему даже ни бумаге практически всем предлагают гораздо меньше. Какие у вас мысли по этому поводу?

Кинопремьеры

По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с любопытными новинками.

«Ёлки-12». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёры Андрей Силкин, Борис Дергачёв (12+).

В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

В ролях: Рузиль Минекаев, Надежда Маркина, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков.


«Снеговик». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

Девочка и ее мама спасают Деда Мороза и Новый год, противостоя злодейке Вьюге.

В ролях: Дмитрий Чеботарёв, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова.


«Вечность». США, 2025. Комедия, драма. Режиссёр Дэвид Фрэйн (18+).

Попавшая на тот свет Элизабет Олсен выбирает, с каким из двух возлюбленных провести загробную жизнь.

В ролях: Калум Тёрнер, Майлз Теллер, Элизабет Олсен.


Дорогие липчане! В разгар рабочей недели продолжаем трудиться, но не забываем и о новостях! Жители Липецка уже много лет привыкли черпать самую свежую информацию на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
Сегодня в Липецке
2
1
0
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дилетант
39 минут назад
о декабристах - в связи с колебаниями линии партии можно ожидать переименования улицы декабристов в липецке ?
Ответить
Ответ
10 минут назад
Нет. Мы же не в Европе живём, что бы улицы переименовать
Ответить
Девятый
сегодня, 08:38
А "Управляющий" на ликёроводочный завод "набор" "сотрудников" есть вакансия?
Ответить
Электорат
сегодня, 08:30
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
