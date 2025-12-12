Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Общество
411
сегодня, 13:33
8

В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»

Липецкая область вошла в 25 регионов-участников пилотного проекта по открытию Центров маркировки государственной системы «Честный знак».

В Липецке заработал Центр по вопросам обязательной маркировки товаров «Честный знак». По словам сотрудницы Центра Елены Кольцовой, пока он в тестовом режиме будет оказывать комплексные консультации: по регистрации в системе, заполнении карточек товаров в Национальном каталоге, заказах кодов маркировки и разъяснению отраслевых правил, а также бесплатную печать до ста стикеров на товары.

Государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), поэтапно внедряется в России с 2019 года. Ее цель — отслеживание продукции от производителя до кассы, защита потребителей от контрафакта и фальсификата.

«Честный знак» представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код — DataMatrix, несущий в себе информацию о конкретном продукте. Можно сказать, что это цифровой паспорт уже для 33 товарных групп: от табака, пива и безалкогольной продукции до кресел-колясок, фотоаппаратов и автомобильных покрышек, маркировка которых уже обязательна. Но «Честный знак» — это не знаменитый знак качества СССР. Он больше опция для налоговиков, ведь маркировка выполняет те же функции, что и система ЕГАИС, через которую проходит каждая легальная бутылка алкоголя в России.

Однако «Честный знак» интересен и для обычного человека, ведь с помощью его QR-кода можно получить информацию о производителе, дате производства или ввоза товара в страну, его составе и сроке годности. Правда, потребителю придется доплатить за такое удовольствие.

Одна из первых посетительниц открывшегося в Липецке Центра по вопросам обязательной маркировки товаров «Честный знак» «ипэшница» Марина Попова вяжет женские шапки. Она рассказала, что перед получением такого знака, что стоит денег, нужно сертифицировать изделия. А это недешево — от 20 тысяч рублей и больше за одну товарную позицию. То есть если на ее шапке того же фасона, связанной из того же материала, шерсти или акрила, появится новый элемент, даже сугубо художественный, новый зигзаг или орнамент, одно из таких изделий нужно снова отправлять в центр сертификации и снова платить те же «от 20 тысяч рублей». Каждый такой сертификат действует пять лет.

98b8505e-0f88-4996-a0a7-12589acf0dbc.jpg+2025-12-12-10.43.35+niz.jpg

Так как в систему «Честный знак» в итоге попадут все без исключения группы товаров, для всего бизнеса вплоть до индивидуальных предпринимателей, таких, как Марина Попова, обязательна маркировка продукции. Такая же ситуация и с самозанятыми — они также не имеют права на продажу подлежащих маркировке товаров, даже если товар произведен ими самостоятельно. Нарушение правил грозит штрафами, конфискацией товаров и даже уголовной ответственностью со сроком лишения свободы до пяти лет.

А что же штрихкод? Неужели его недостаточно для ведения бизнеса в России? Оказывается, нет. «Честный знак» и штрихкод — разные по назначению, структуре и правовому статусу средства идентификации товаров. Штрихкод — универсальный инструмент для учёта и автоматизации продаж, который содержит базовую информацию: код товара (GTIN), страну‑производителя, иногда цену. Его используют для складского учета, логистической маркировки, сканирования на кассе. А код «Честного знака» включает уникальный серийный номер, криптографический «хвост» для защиты от подделки, данные о производителе, сроке годности, составе и др.
Комментарии (8)

Лебедянь
9 минут назад
Молоко это шедевр в огне не горит и в воде не тонет.
Ответить
Sергий
13 минут назад
Цена на товар, помеченный этим знаком прилично возрастает из-за дополнительного оборудования и сотрудников. А, что мы с этого имеем?
Ответить
Может
15 минут назад
Теперь молоко с Лебедяни скисать начнёт скисать,а то уже три недели стоит на столе и хоты бы хны.
Ответить
Балбес
47 минут назад
Вся эта система нужна только ее хозяину, она ему деньги приносит. И не малые. Для обычных граждан - это дополнительный налог. Ведь у нас все перекладывают на потребителя. А с учетом того, как там подделывается..... Никакого смысла в ней нет.
Ответить
Житель
50 минут назад
Как же раньше жил без это ЧЗ, столько поддельного молока и сметаны мне попадалось в пятерочке, спасибо за заботу. А повышение цен на продукты из-за него это мелочь!
Ответить
001
59 минут назад
любую наклейку честного знака вам с делают на садоводе
Ответить
Сколько
сегодня, 13:39
Бы вы не маркировали,а до качества СССР ге дойдете.
Ответить
Гость
3 минуты назад
Ты бы почитал СССРские ГОСТы. В колбасу чего только не добавляли.
Ответить
