В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»

Липецкая область вошла в 25 регионов-участников пилотного проекта по открытию Центров маркировки государственной системы «Честный знак».

В Липецке заработал Центр по вопросам обязательной маркировки товаров «Честный знак». По словам сотрудницы Центра Елены Кольцовой, пока он в тестовом режиме будет оказывать комплексные консультации: по регистрации в системе, заполнении карточек товаров в Национальном каталоге, заказах кодов маркировки и разъяснению отраслевых правил, а также бесплатную печать до ста стикеров на товары.Государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), поэтапно внедряется в России с 2019 года. Ее цель — отслеживание продукции от производителя до кассы, защита потребителей от контрафакта и фальсификата.«Честный знак» представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код — DataMatrix, несущий в себе информацию о конкретном продукте. Можно сказать, что это цифровой паспорт уже для 33 товарных групп: от табака, пива и безалкогольной продукции до кресел-колясок, фотоаппаратов и автомобильных покрышек, маркировка которых уже обязательна. Но «Честный знак» — это не знаменитый знак качества СССР. Он больше опция для налоговиков, ведь маркировка выполняет те же функции, что и система ЕГАИС, через которую проходит каждая легальная бутылка алкоголя в России.Однако «Честный знак» интересен и для обычного человека, ведь с помощью его QR-кода можно получить информацию о производителе, дате производства или ввоза товара в страну, его составе и сроке годности. Правда, потребителю придется доплатить за такое удовольствие.Одна из первых посетительниц открывшегося в Липецке Центра по вопросам обязательной маркировки товаров «Честный знак» «ипэшница» Марина Попова вяжет женские шапки. Она рассказала, что перед получением такого знака, что стоит денег, нужно сертифицировать изделия. А это недешево — от 20 тысяч рублей и больше за одну товарную позицию. То есть если на ее шапке того же фасона, связанной из того же материала, шерсти или акрила, появится новый элемент, даже сугубо художественный, новый зигзаг или орнамент, одно из таких изделий нужно снова отправлять в центр сертификации и снова платить те же «от 20 тысяч рублей». Каждый такой сертификат действует пять лет.Так как в систему «Честный знак» в итоге попадут все без исключения группы товаров, для всего бизнеса вплоть до индивидуальных предпринимателей, таких, как Марина Попова, обязательна маркировка продукции. Такая же ситуация и с самозанятыми — они также не имеют права на продажу подлежащих маркировке товаров, даже если товар произведен ими самостоятельно. Нарушение правил грозит штрафами, конфискацией товаров и даже уголовной ответственностью со сроком лишения свободы до пяти лет.А что же штрихкод? Неужели его недостаточно для ведения бизнеса в России? Оказывается, нет. «Честный знак» и штрихкод — разные по назначению, структуре и правовому статусу средства идентификации товаров. Штрихкод — универсальный инструмент для учёта и автоматизации продаж, который содержит базовую информацию: код товара (GTIN), страну‑производителя, иногда цену. Его используют для складского учета, логистической маркировки, сканирования на кассе. А код «Честного знака» включает уникальный серийный номер, криптографический «хвост» для защиты от подделки, данные о производителе, сроке годности, составе и др.