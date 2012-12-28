Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Чтобы обеспечить себе алиби в дни поджогов 23-летний мститель уезжал из города.
Напомним, что парень из мести 44-летнему предпринимателю подговорил знакомого подростка поджечь магазин бизнесмена на Заводской площади и его автомобиль «Ауди».
Около четырех утра 28 октября прошлого года подросток разбил молотком окна магазина и забросил в торговый зал несколько бутылок с зажигательной смесью. Магазин выгорел на площади в три квадратных метра. Через несколько дней подросток облил автомобиль горючей смесью автомобиль, но поджечь не успел. Общий ущерб предпринимателя составил 700 тысяч рублей.
«В момент совершения противоправных деяний обвиняемый целенаправленно покидал город Липецк, чтобы обеспечить себе алиби», — сообщает областное управление МВД.
Организатора поджогов и их исполнителя полицейские задерживали при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
23-летнему обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
