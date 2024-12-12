Все новости
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья
Экономика
Общество
210
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель

Липчан ждут художественные и документальные фильмы, награждение лучших поэтов и забеги в чёрном.

Мокрый снег и дождь

Днём в Липецке от +2 до +4 градусов, мокрый снег и дождь.

IMG_8630.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Союзная, 3;
- ул. Терешковой, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.

photo_2024-12-12_07-01-26.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Мирной, Морской, Перова, Союзной, Урожайной, проезда Потапова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Катукова, 1;
- ул. Саперная, 1;
- 29 мкр-н.

ur9s3f29bj7dtboaaq2juk8zc0kwi53r.jpg

С 12:00 до 17:00 погрузятся во мрак:

- ул. Адмирала Макарова, 5, 23;
- ул. Прокатная, 1а, 1б, 2б, 3;
- ул. Рязанская;
- ул. Ферросплавная;
- ул. Черняховского;
- пер. Задонский.

Пробки

Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


Молодые музыканты

19:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) начнётся музыкальный вечер «Звуки вечности» от ВИА «Алые паруса Next» (12+).

Молодое поколение знаменитого ансамбля. Выступят 17-летняя вокалистка Дарья Третьякова и её 14-летняя коллега Анна Маркина, которая заодно виртуозно умеет играть на фортепиано. На гитаре сыграет 17-летний Алексей Васильев, а ритм вечеру за ударными создаст 13-летний виртуоз Вячеслав Шкатов. Будет круто!


Театр

В 19:00 в Липецком государственной академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова (18+).

78l70889r24uahxjxl9z0foth34cxvrh.jpg

1920-е годы. 35-летняя Зоя Денисовна Пельц под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель.

Декабристы

В 14:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина пройдёт встреча клуба «Книгочей» на тему «Декабристы. Люди и судьбы» (16+).

К 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Библиотекари расскажут то, что мы проходили в школе – об истории и появлении декабристов и, конечно, об их жёнах. Участникам клуба покажут молодых дворян-офицеров, которые во время наполеоновских войн побывали в Европе и «отравились» воздухом свободы, как живых людей, философов и мечтателей.

1600px-Василий_Перов._Восстание_декабристов.jpg

Василий Перов. "Восстание декабристов". Конец 1870-х гг. 

P.S. В последнее время декабристов у нас принято ругать – мол, посягали на законную власть. Не исключено, что в самое ближайшее время в бедах современной России наравне с половцами и печенегами обвинят ещё и декабристов.

Конкурс поэтов

В 14:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева состоится церемония награждения победителей VI Всероссийского поэтического конкурса имени поэтессы Майи Румянцевой (12+).

LQclYWZzpNpvMjbzvMwhjroQsF6PotN8vc4w8bbMpfPRbIzf6ZO9C1P-ocbABS4kaGtVD4LPh7m0zJAZDb7ygYob.jpg

Фото vk.com/bartenevka

В 1960-е годы Румянцева возглавляла липецкую писательскую организацию. Теперь же в конкурсе её имени приняли участие 162 поэта из 48 регионов страны и даже шестеро иностранцев. Теперь лучших из них наградят в ходе мероприятия, на котором нескончаемым потоком будут литься стихи. А ведущего шоу пригласили аж из самого Тамбова – Станислава Черняка. Кроме того, перед собравшимися выступят музыканты инклюзивного ансамбля «Разные».

Вход свободный.

Кино

В 15:15 в 5-м корпусе ЛГПУ (ул. Ленина, 42) в аудитории 402 (4-й этаж) состоится очередное заседание липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут фильм «Путешественник». Иран, 1974. Драма. Режиссёр Аббас Киаростами (16+).

f6b15a0e7c0c129cf08fd3aee5a007ed.jpg

В честь 85-летия со дня рождения выдающегося иранского режиссёра и сценариста Аббаса Киаростами (1940 – 2016). На нашем экране – его мудрый полнометражный дебют, проникновенно рассказывающий о трудном подростке, живущем в небольшом городке, одержимом футболом и мечтающем попасть в столицу на матч любимой команды. Чтобы без ведома родителей отправиться в поездку за 400 километров от родного дома, он прибегает ко всем мыслимым и немыслимым уловкам… Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.

Документальные фильмы

В 17:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) ждут любителей документального кино на просмотр работ местного кинематографиста Сергея Тихомирова.

«Новогодняя сказка новолипчан» — кинохроника новогодних утренников и представлений, которые проходили в Липецке накануне наступления 2000 года (6+)

slvi0jh24eogekusl7maz1qbgs27yoy4.jpg

Второй фильм – «Великий заботник из российского подстепья» — фильм-портрет, посвященный жизни и творчеству самобытного липецкого писателя С. П. Панюшкина (6+).

Беги в чёрном

В 19:00 возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) дадут старт забегам от липецкого клуба «Беги и улыбайся» (12+).

O68KkeTB2Ir7pWsyy23sCAouuZTUtdDsvwwRXDoRxmerthjG1FzH8s8UQxSBrDR8g8-L9dlygNgL_d99XZLuBkBe.jpg

Фото vk.com/runsmile48

Дистанции на выбор – 3, 7, 10 или 13 километров. При этом организаторы просят участников соблюдать дресс-код – бежать в чёрном. Чтобы меньше быть заметными и привлекать внимание в темноте?

А напоследок я скажу…

29% липчан при увольнении принимают участие в поиске замены себе, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. При этом лишь 9% просят об этом работодатели, 20% действуют по собственной инициативе.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Особо ценных сотрудников с зарплатой от 150 тысяч рублей наниматели просят об этом чаще – в 11% случаев. Ещё 30% подыскивают себе преемника сами по личному желанию

Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

ну
33 минуты назад
вторые сутки интернета нет, что за дела
Ответить
