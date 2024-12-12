Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель

Липчан ждут художественные и документальные фильмы, награждение лучших поэтов и забеги в чёрном.

Днём в Липецке от +2 до +4 градусов, мокрый снег и дождь.









- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.





















Молодые музыканты









Молодое поколение знаменитого ансамбля. Выступят 17-летняя вокалистка Дарья Третьякова и её 14-летняя коллега Анна Маркина, которая заодно виртуозно умеет играть на фортепиано. На гитаре сыграет 17-летний Алексей Васильев, а ритм вечеру за ударными создаст 13-летний виртуоз Вячеслав Шкатов. Будет круто!





В 19:00 в Липецком государственной академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова (18+).









К 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Библиотекари расскажут то, что мы проходили в школе – об истории и появлении декабристов и, конечно, об их жёнах. Участникам клуба покажут молодых дворян-офицеров, которые во время наполеоновских войн побывали в Европе и «отравились» воздухом свободы, как живых людей, философов и мечтателей.









Василий Перов. "Восстание декабристов". Конец 1870-х гг.

В 14:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева состоится церемония награждения победителей VI Всероссийского поэтического конкурса имени поэтессы Майи Румянцевой (12+).









Фото vk.com/bartenevka

В 15:15 в 5-м корпусе ЛГПУ (ул. Ленина, 42) в аудитории 402 (4-й этаж) состоится очередное заседание липецкого киноклуба «Ностальгия». Смотреть будут фильм «Путешественник». Иран, 1974. Драма. Режиссёр Аббас Киаростами (16+).













Документальные фильмы

«Новогодняя сказка новолипчан» — кинохроника новогодних утренников и представлений, которые проходили в Липецке накануне наступления 2000 года (6+)













Беги в чёрном

В 19:00 возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) дадут старт забегам от липецкого клуба «Беги и улыбайся» (12+).









Фото vk.com/runsmile48













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Союзная, 3;- ул. Терешковой, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Биологической, Мирной, Морской, Перова, Союзной, Урожайной, проезда Потапова.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Катукова, 1;- ул. Саперная, 1;- 29 мкр-н.С 12:00 до 17:00 погрузятся во мрак:- ул. Адмирала Макарова, 5, 23;- ул. Прокатная, 1а, 1б, 2б, 3;- ул. Рязанская;- ул. Ферросплавная;- ул. Черняховского;- пер. Задонский.Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.19:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) начнётся музыкальный вечер «Звуки вечности» от ВИА «Алые паруса Next»1920-е годы. 35-летняя Зоя Денисовна Пельц под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель.В 14:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина пройдёт встреча клуба «Книгочей» на тему «Декабристы. Люди и судьбы»В последнее время декабристов у нас принято ругать – мол, посягали на законную власть. Не исключено, что в самое ближайшее время в бедах современной России наравне с половцами и печенегами обвинят ещё и декабристов.В 1960-е годы Румянцева возглавляла липецкую писательскую организацию. Теперь же в конкурсе её имени приняли участие 162 поэта из 48 регионов страны и даже шестеро иностранцев. Теперь лучших из них наградят в ходе мероприятия, на котором нескончаемым потоком будут литься стихи. А ведущего шоу пригласили аж из самого Тамбова – Станислава Черняка. Кроме того, перед собравшимися выступят музыканты инклюзивного ансамбля «Разные».Вход свободный.В честь 85-летия со дня рождения выдающегося иранского режиссёра и сценариста Аббаса Киаростами (1940 – 2016). На нашем экране – его мудрый полнометражный дебют, проникновенно рассказывающий о трудном подростке, живущем в небольшом городке, одержимом футболом и мечтающем попасть в столицу на матч любимой команды. Чтобы без ведома родителей отправиться в поездку за 400 километров от родного дома, он прибегает ко всем мыслимым и немыслимым уловкам… Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.В 17:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) ждут любителей документального кино на просмотр работ местного кинематографиста Сергея Тихомирова.Второй фильм – «Великий заботник из российского подстепья» — фильм-портрет, посвященный жизни и творчеству самобытного липецкого писателя С. П. ПанюшкинаДистанции на выбор – 3, 7, 10 или 13 километров. При этом организаторы просят участников соблюдать дресс-код – бежать в чёрном. Чтобы меньше быть заметными и привлекать внимание в темноте?29% липчан при увольнении принимают участие в поиске замены себе, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. При этом лишь 9% просят об этом работодатели, 20% действуют по собственной инициативе.Особо ценных сотрудников с зарплатой от 150 тысяч рублей наниматели просят об этом чаще – в 11% случаев. Ещё 30% подыскивают себе преемника сами по личному желанию