Общество
сегодня, 14:54
В районе Дикого отключат холодную воду
7 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в районе Дикого – без холодной воды временно останутся жители восьми улиц частного сектора, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
