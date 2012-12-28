Происшествия
«Ирония судьбы»: 56-летнего липчанина обманули при покупке бани
А 37-летняя жительница Грязинского района перевела на «безопасный счёт» более полумиллиона рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 56-летний мужчина хотел купить мобильную баню и перевёл продавцу-мошеннику 176 400 рублей. А 56-летняя женщина — индивидуальный предприниматель заплатила 61 000 рублей за стройматериалы, но ничего так и не получила.
Также в полицию вчера пришла 37-летняя жительница Грязинского района. После звонка «из Центробанка» она перевела на «безопасный счёт» 574 000 рублей.
