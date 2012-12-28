«Ирония судьбы»: 56-летнего липчанина обманули при покупке бани

А 37-летняя жительница Грязинского района перевела на «безопасный счёт» более полумиллиона рублей.

2 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратились двое липчан, которых обманули при совершении покупок через популярный сайт объявлений.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 56-летний мужчина хотел купить мобильную баню и перевёл продавцу-мошеннику 176 400 рублей. А 56-летняя женщина — индивидуальный предприниматель заплатила 61 000 рублей за стройматериалы, но ничего так и не получила.Также в полицию вчера пришла 37-летняя жительница Грязинского района. После звонка «из Центробанка» она перевела на «безопасный счёт» 574 000 рублей.