Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно

Один из подростков ударил мужчину ногой в спину, после чего обложил его матом.





После нападения липчанин обратился в травмпункт за медицинской помощью — ему

на левой руке,

многочисленные ушибы и ссадины, что было расценено как средний вред здоровью.



Само избиение снял на видео третий из группы подростков, сопровождая избиение комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял».



В суде школьники признали вину и раскаялись. 7 апреля это видео разошлось по соцсетям. В тот же день нападавших на прохожего вычислили сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция.