Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
В области снова желтый уровень
Происшествия
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области
Происшествия
Происшествия
878
сегодня, 20:55
5

Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно

В суде школьники признали вину и раскаялись.

Левобережный суд приговорил к двум годам условно с таким же испытательным сроком 16-летнего и 17-летнего школьников за нападение на прохожего на улице Адмирала Макарова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подростки выслушали приговор по части второй статьи 213 УК РФ – хулиганство с применением насилия к гражданину, совершенное группой лиц.

Речь идёт о нападении на 62-летнего липчанина. Когда 4 апреля мужчина возвращался домой со смены на НЛМК, слушая музыку в наушниках, его беспричинно избили. 

Один из подростков ударил мужчину ногой в спину, после чего обложил его матом. Когда прохожий попытался отбиться от нападавшего, подросток позвал на помощь приятеля, после чего они вместе начали толкать и избивать мужчину руками и ногами.

После нападения липчанин обратился в травмпункт за медицинской помощью — ему диагностировали переломы пальцев на левой руке, многочисленные ушибы и ссадины, что было расценено как средний вред здоровью.

Само избиение снял на видео третий из группы подростков, сопровождая избиение комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял». 
7 апреля это видео разошлось по соцсетям. В тот же день нападавших на прохожего вычислили сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция. 

В суде школьники признали вину и раскаялись.

хулиганство
2
1
14
3
2

Комментарии (5)

Жал
25 минут назад
Деградация полная, я и сам живу в следующем доме (общага) эти детины росли на моих глазах неблагополучная семья (мать и несколько детей) вообщем безотцовщина... По моему мнению с класса 4 необходимо вводить спецуроки, хотя бы по 1 в неделю где начиная с разъяснения прав и обязанностей детям водить их на показательные суды, показывать раскаяния осуждённых, как они сожелеючи рассказывают о своих случаях, водить в тюрьмы показывать, что это не весело это грусть на всю жизнь и ТД Без этого ни как, к сожелению
Ответить
Э о
41 минуту назад
Уже дети, дяди. У которых нет ни совести, ни мозга, одна злость безпричинная.
Ответить
Соседка
сегодня, 21:13
Вот они,милые детки!Ангелочки!
Ответить
Разбойница
сегодня, 21:13
Детей надо баловать!Тогда из них вырастают настоящие разбойники!
Ответить
За такое
сегодня, 21:10
Очень мало получили
Ответить
