Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Происшествия
878
сегодня, 20:55
5
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
В суде школьники признали вину и раскаялись.
Подростки выслушали приговор по части второй статьи 213 УК РФ – хулиганство с применением насилия к гражданину, совершенное группой лиц.
Речь идёт о нападении на 62-летнего липчанина. Когда 4 апреля мужчина возвращался домой со смены на НЛМК, слушая музыку в наушниках, его беспричинно избили.
Само избиение снял на видео третий из группы подростков, сопровождая избиение комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял».
7 апреля это видео разошлось по соцсетям. В тот же день нападавших на прохожего вычислили сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция.
В суде школьники признали вину и раскаялись.
2
1
14
3
2
Комментарии (5)