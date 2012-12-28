Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
сегодня, 09:45
69-летняя женщина погибла при пожаре в Становлянском округе
А ещё за выходные сгорели три машины.
29 ноября дважды горели машины. На проспекте Победы, 124 в Липецке горел автомобиль «Митсубиси»: огнём повреждены сгораемые узлы моторного отсека и лакокрасочное покрытие. А в селе Хлевное на улице Степана Разина полностью выгорел автомобиль «Нисан Альмера».
Ночью 30 ноября в Ельце на площадке сахарного завода сгорел грузовой автомобиль «Газон NEXT».
В тот же день в Липецке пожарные выезжали к 14-этажному дому на улице Полиграфической: на пятом этаже здания горела внутренняя отделка. В доме №31 по улице Меркуловаслучилось короткое замыкание без последующего горения.
На улице Неделина, 39 горели провода в электрощитовой, а на улице Советской в селе Косырёвка Липецкого округа сгорели четыре пластиковых мусорных контейнера.
Также в субботу в селе Горицы Добровского округа горел мусор на площади 100 квадратных метров. В тот же день мусор тушили в Ельце у дома №5 по улице Спутников. А 30 ноября мусор горел в Липецке в СНТ «Ромашка»
А уже сегодня, 1 декабря в селе Новополянье Чаплыгинского округа сгорела надворная постройка, а в посёлке Рощинский того же округа сгорели 450 тонн сена.
