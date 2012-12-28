Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
46-летнего липчанина обманули через платформу для покупки игр и приложений
А 42-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке машины через интернет.
19-летняя девушка согласилась одолжить 9500 рублей знакомой, но оказалось, что деньги просила не она, а мошенники.
34-летняя женщина лишилась 54 000 рублей при покупке корпусной мебели. А 42-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке автомобиля через интернет — она перевела в качестве предоплаты 87 000 рублей.
