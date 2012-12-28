46-летнего липчанина обманули через платформу для покупки игр и приложений

А 42-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке машины через интернет.

46-летний липчанин лишился денег, когда пытался купить цифровые товары на специальной платформе по продаже игр и приложений. В минувшие выходные он обратился в полицию. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, со счёта мужчины списали 38 603 рубля, при этом товар он не получил.19-летняя девушка согласилась одолжить 9500 рублей знакомой, но оказалось, что деньги просила не она, а мошенники.34-летняя женщина лишилась 54 000 рублей при покупке корпусной мебели. А 42-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке автомобиля через интернет — она перевела в качестве предоплаты 87 000 рублей.