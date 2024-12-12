Все новости
Общество
205
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор

Конец рабочей недели ознаменуется премьерами в театрах, открытиями двух выставок и тайнами конфликта Никиты Михалкова и Нонны Мордюковой.

Тепло, но дождливо

В Липецке вновь потепление, днём воздух прогреется на непривычные для преддверия зимы от +7 до +9 градусов. При этом днём то и дело будут приниматься умеренные дожди.

IMGP221512.jpg

Отключение воды

А вот в кранах воды будет меньше, чем на улице. А с 10:00 и до окончания ремонтных работ её не станет вовсе по адресу:
- ул. Парковая, 1.

photo_2024-12-12_07-01-27.jpg

В частном секторе испытают неудобства жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке Рядовом. В селе Сырское расстанутся с комфортом обитатели улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Жуковского, 11;
- ул. Московская, 79, 81б, 83, 83а;
- ул. Первомайская, 80, 82;
- ул. Семашко, 5/2.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

По пятницам заторы в Липецке встречаются особенно часто. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать пробки.


Ко Дню матери

Ничего не поделаешь – разнорядка: каждое учреждение культуры обязано провести мероприятие ко Дню матери. Вот они и проводят.

В 14:00 в ДК «Студеновский» (ул. Шкатова, 25) начнётся концерт «О маме с любовью» (6+). Правда, вход туда будет по специальным пригласительным.

x13edkxvkj70q5m3f19abdaqao19kwqt.jpeg

Зато любой желающий может прийти в 17:30 в Детскую школу искусств №3 (пр-т Мира, 15а) на концерт «Женщина, дарующая жизнь» (6+), и в 18:00 в Детскую музыкальную школу №8 (15-й микрорайон, 5/2) на выступление воспитанников «Люблю тебя, мама!» (6+).

В 18:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) начнётся большой концерт «День мамы» (6+).

Квартирник

В 19:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) можно просто послушать хорошую музыку в исполнении липецкой группы «Звуковой код» (12+).

bfdlqcK0MDWmF_6FrdzeVwaEaMVUFBlSlcCVjtezHqAY1UkPrJG-HBbVtJ1kNXvSUe-7A56O0a7RhS9LqJFNitpw.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Концерты в «Модном месте» - это особая атмосфера квартирника. Помещение размером с комнату, до музыкантов пара метров. И только живой звук!

Тайны кино

В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) очередную встречу со зрителями проведёт известный липецкий киновед Алексей Колбаско. Тема – творчество Нонны Мордюковой в честь 100-летнего юбилея со дня рождения великой актрисы (12+).

1da6ef80-a7f8-5257-9b90-4127f312218e.jpg

Кадр из фильма "Родня"

Колбаско – не просто теоретик, а ещё и практик. Он расскажет про съемки фильма «Родня», со сценаристом которого Виктором Мережко липчанин был знаком лично. Всё это даст возможность киноведу показать неизвестные рабочие кадры со съемочной площадки фильма. Небольшой спойлер – Мережко писал образ главной героини специально под Мордюкову, но та поссорилась с режиссёром Никитой Михалковым и чуть было не лишилась роли. Сценаристу пришлось долго отстаивать кандидатуру Нонны Викторовны. Мережко несколько раз спасал съемки картины, а во время одной из сцен с Мордюковой приключилось такое.…Хотите узнать, что именно? Приходите сегодня на встречу с «ходящей энциклопедией кино». Вход свободный.

Мюзикл

В 12:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажут красивый мюзикл «Дочь Дракона» (6+).

Композитор Олеся Ростовцева написала мюзикл специально для Липецкой государственной филармонии по мотивам древней японской сказки «Урасима Таро».
История простого рыбака, который однажды спасает черепаху и оказывается втянутым в мир подводных чудес. В Ростовской сказка обретает новое дыхание. Главный герой сталкивается с непростыми выборами и испытаниями, встречая на своем пути дочь дракона, которая становится ключом к разгадке его судьбы.

Qs3DK66fpSEIVIAWP_MNVT3ke96tclkQ4u8LBtf9r-ARGXeb0_lpY8U-IsleWIGEIKvP2JIXhQqpEEVt48TA_5cr.jpg

Здесь и вверху фото vk.com/unionzal

Музыку исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, главный дирижёр — Василий Моисеенко. В ролях — солисты филармонии Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Артём Тарасов, а также артисты Людмила Жаринова, Анна Аникеева, Наталия Тюленева.

Премьера

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет премьеру спектакля «Ханума» (6+).

ipj67g6098urhs50lhr2vlll0kagvb2f.jpg

История в ловкой грузинской свахе долгое время была визитной карточкой другого липецкого театра – драматического на Соколе, с нею и началась история труппы. Но ЛГАТД решил поставить свою версию, любопытно будет сравнить.

Кукольная премьера

В 16:00 в театре кукол (ул. Гагарина, 74) тоже покажут новый спектакль «Солнышко и снежные человечки» (0+).

В волшебном зимнем лесу живут озорные снежные человечки, которые больше всего на свете обожают зиму и веселье. Но однажды они узнают, что весеннее солнышко скоро растопит их снежный мир. Этот добрый и красочный спектакль научит малышей не бояться перемен, ценить дружбу и верить в лучшее.


Новая выставка

В 17:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка заслуженного художника России, действительного члена Российской академии художеств Михаила Верхоланцева «Слово о богах и героях» (12+).

XONcH9SLWeyBjpaNBFBq4Y6yaop9HIUqn7D0OSeFFq2m6Ax6Aw5HK1QiigMw_CYdSnmi_X1a77Jj9sZFR0gcXpLc.jpg

Художник много лет работал с издательствами, иллюстрировал книги «Двенадцать подвигов Геракла», трагедии Шекспира, «Крейцерову сонату» Льва Толстого, «Обыкновенную историю» Ивана Гончарова, повести и рассказы Андрея Платонова и многое другое. Часть произведений – на тему античных мифов и библейских сюжетов мы увидим в Липецке. В экспозиции представлены графика, акварель, но главное место отведено живописи.

Коврики и дорожки

В 17:00 откроется новая экспозиция и в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) «Ковры, коврики, дорожки» (6+).

Выставка предметов домашнего обихода из фондов музея – ковры и другие напольные покрытия, которые получили распространение в Липецкой области. Основу коллекции составляют предметы, собранные в экспедициях по районам – Становлянскому, Измалковскому, Данковскому, Лебедянскому и другим. Коллекция показывает развитие народного ковроткачества от геометрических и растительных мотивов до натуралистичных изображений цветов.

OIkvtOAfJ3qO_vGdYj_5NYJRRHVqjJV_-R19o5e1JgoNGO1YJVlpEr_7hPhm41jlF-nb6gZOnYKVcItgO5eKdKE2.jpg

Фото vk.com/club48910391

Всех зовут на день рождения

В 20:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится самое весёлое завершение праздничного вечера - импровизация в честь Дня рождения руководителя «Клуба липецкой комедии» Екатерина Ревиной (18+).

Лучшие комедианты Липецка со своими монологами и шутками в честь именин уже взрослой девочки. Пожалуй, самый необычный день рождения сегодня в Липецке.

7BjuHJNN_ekNeTHbhObQgKBp-GKWdD8ey5tDtjIUMqaxldjwqibQfAuAWJxboiQGIoG9d0fmZcFf3J0GXf5iLwtc.jpg

Екатерина Ревина, фото vk.com.

Шок-ТВ

41% экономически активных липчан игнорируют телевизор, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Даже не знаем, как относится к таким новостям. Ведь их можно рассматривать, как угрозу нацбезопасности! А где же эти липчане узнают о наших бесконечных победах и пусть отрицательном, но стремительном росте?!

111.jpg

Кадр из скетчкома "Наша Russia"

А те, кто ещё не отказался от ТВ, предпочитают смотреть в основном фильмы, об этом рассказали 25% опрошенных. Новости занимают 2-е место – 18%, далее идут сериалы и документальные фильмы – по 16%. Развлекательные программы интересуют 14%, интеллектуальные игры – 8%, ТВ-версии концертов –4%.

Дорогие липчане! Провожаем последний рабочий день осени и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
