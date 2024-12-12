Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор

Конец рабочей недели ознаменуется премьерами в театрах, открытиями двух выставок и тайнами конфликта Никиты Михалкова и Нонны Мордюковой.

В Липецке вновь потепление, днём воздух прогреется на непривычные для преддверия зимы от +7 до +9 градусов. При этом днём то и дело будут приниматься умеренные дожди.

































Ничего не поделаешь – разнорядка: каждое учреждение культуры обязано провести мероприятие ко Дню матери. Вот они и проводят.





В 14:00 в ДК «Студеновский» (ул. Шкатова, 25) начнётся концерт «О маме с любовью» (6+). Правда, вход туда будет по специальным пригласительным.

















Тайны кино

В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) очередную встречу со зрителями проведёт известный липецкий киновед Алексей Колбаско. Тема – творчество Нонны Мордюковой в честь 100-летнего юбилея со дня рождения великой актрисы (12+).









История простого рыбака, который однажды спасает черепаху и оказывается втянутым в мир подводных чудес. В Ростовской сказка обретает новое дыхание. Главный герой сталкивается с непростыми выборами и испытаниями, встречая на своем пути дочь дракона, которая становится ключом к разгадке его судьбы.









В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет премьеру спектакля «Ханума» (6+).









В волшебном зимнем лесу живут озорные снежные человечки, которые больше всего на свете обожают зиму и веселье. Но однажды они узнают, что весеннее солнышко скоро растопит их снежный мир. Этот добрый и красочный спектакль научит малышей не бояться перемен, ценить дружбу и верить в лучшее.





В 17:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка заслуженного художника России, действительного члена Российской академии художеств Михаила Верхоланцева «Слово о богах и героях» (12+).









Выставка предметов домашнего обихода из фондов музея – ковры и другие напольные покрытия, которые получили распространение в Липецкой области. Основу коллекции составляют предметы, собранные в экспедициях по районам – Становлянскому, Измалковскому, Данковскому, Лебедянскому и другим. Коллекция показывает развитие народного ковроткачества от геометрических и растительных мотивов до натуралистичных изображений цветов.









Лучшие комедианты Липецка со своими монологами и шутками в честь именин уже взрослой девочки. Пожалуй, самый необычный день рождения сегодня в Липецке.









Даже не знаем, как относится к таким новостям. Ведь их можно рассматривать, как угрозу нацбезопасности! А где же эти липчане узнают о наших бесконечных победах и пусть отрицательном, но стремительном росте?!









Кадр из скетчкома "Наша Russia"

А вот в кранах воды будет меньше, чем на улице. А с 10:00 и до окончания ремонтных работ её не станет вовсе по адресу:- ул. Парковая, 1.В частном секторе испытают неудобства жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке Рядовом. В селе Сырское расстанутся с комфортом обитатели улиц Калинина и Пролетарской.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Жуковского, 11;- ул. Московская, 79, 81б, 83, 83а;- ул. Первомайская, 80, 82;- ул. Семашко, 5/2.По пятницам заторы в Липецке встречаются особенно часто. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать пробки.Зато любой желающий может прийти в 17:30 в Детскую школу искусств №3 (пр-т Мира, 15а) на концерт «Женщина, дарующая жизнь» (6+), и в 18:00 в Детскую музыкальную школу №8 (15-й микрорайон, 5/2) на выступление воспитанников «Люблю тебя, мама!»В 18:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) начнётся большой концерт «День мамы» (6+).В 19:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) можно просто послушать хорошую музыку в исполнении липецкой группы «Звуковой код»Концерты в «Модном месте» - это особая атмосфера квартирника. Помещение размером с комнату, до музыкантов пара метров. И только живой звук!Колбаско – не просто теоретик, а ещё и практик. Он расскажет про съемки фильма «Родня», со сценаристом которого Виктором Мережко липчанин был знаком лично. Всё это даст возможность киноведу показать неизвестные рабочие кадры со съемочной площадки фильма. Небольшой спойлер – Мережко писал образ главной героини специально под Мордюкову, но та поссорилась с режиссёром Никитой Михалковым и чуть было не лишилась роли. Сценаристу пришлось долго отстаивать кандидатуру Нонны Викторовны. Мережко несколько раз спасал съемки картины, а во время одной из сцен с Мордюковой приключилось такое.…Хотите узнать, что именно? Приходите сегодня на встречу с «ходящей энциклопедией кино». Вход свободный.В 12:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажут красивый мюзикл «Дочь Дракона»Композитор Олеся Ростовцева написала мюзикл специально для Липецкой государственной филармонии по мотивам древней японской сказки «Урасима Таро».Музыку исполнит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, главный дирижёр — Василий Моисеенко. В ролях — солисты филармонии Анастасия Пименова, Сергей Колесник, Артём Тарасов, а также артисты Людмила Жаринова, Анна Аникеева, Наталия Тюленева.История в ловкой грузинской свахе долгое время была визитной карточкой другого липецкого театра – драматического на Соколе, с нею и началась история труппы. Но ЛГАТД решил поставить свою версию, любопытно будет сравнить.В 16:00 в театре кукол (ул. Гагарина, 74) тоже покажут новый спектакль «Солнышко и снежные человечки»Художник много лет работал с издательствами, иллюстрировал книги «Двенадцать подвигов Геракла», трагедии Шекспира, «Крейцерову сонату» Льва Толстого, «Обыкновенную историю» Ивана Гончарова, повести и рассказы Андрея Платонова и многое другое. Часть произведений – на тему античных мифов и библейских сюжетов мы увидим в Липецке. В экспозиции представлены графика, акварель, но главное место отведено живописи.В 17:00 откроется новая экспозиция и в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) «Ковры, коврики, дорожки»В 20:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится самое весёлое завершение праздничного вечера - импровизация в честь Дня рождения руководителя «Клуба липецкой комедии» Екатерина Ревиной41% экономически активных липчан игнорируют телевизор, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.А те, кто ещё не отказался от ТВ, предпочитают смотреть в основном фильмы, об этом рассказали 25% опрошенных. Новости занимают 2-е место – 18%, далее идут сериалы и документальные фильмы – по 16%. Развлекательные программы интересуют 14%, интеллектуальные игры – 8%, ТВ-версии концертов –4%.