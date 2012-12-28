Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Читать все
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»
Общество
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
Читать все
Общество
451
сегодня, 15:39
1

«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»

Почётный знак «Слава Матери» сегодня вручили 25 жительницам Липецкой области.

В большой зал правительства Липецкой области сегодня пришли 25 семей. Большинство из них — многодетные. Накануне Дня матери жительницам региона вручили почётные знаки «Слава Матери».

Самой «богатой» на детей из гостей оказалась Светлана Хейло из села Докторово Лебедянского округа. У неё 11 детей: восемь мальчиков и три девочки. Большинство уже окончили университеты и техникумы.



— Мы не думали, что у нас будет так много детей. Но я положилась на сердце: сколько Господь даст, столько и буду рожать. Конечно, были и трудности, но, я думаю, это того стоит — смотреть, как они росли, какими они стали! На них смотришь, и сердце радуется! — рассказала многодетная мама Светлана Хейло.

Несмотря на то что старшие дети уже давно живут отдельно и даже в других регионах, в семье незыблема традиция — собираться вместе на дни рождения и праздники.

В семье Ларисы Ледергос из села Крутченская Байгора Усманского округа 10 детей, среди них трое опекаемых. Старший сын — Дмитрий — погиб на СВО. Старшая дочь Диана тоже стала многодетной мамой, у неё восемь детей.



Лариса говорит, что всегда мечтала о большой семье, так как у неё нет братьев и сестёр.

— Я очень хотела большую семью, очень много детей — чем больше, тем лучше! Самые счастливые дни — когда рождались дети. Когда впервые брала их на руки — это самое большое счастье! Когда они поступали в институты, когда их заканчивали. Когда преподаватели благодарили за воспитание хороших детей, — говорит Лариса Ледергос.

В их семье есть традиция: мама с девочками на зиму заготавливают пельмени. Счёт идёт на тысячи штук. И конечно же, все праздники обязательно отмечают дома. Причём столы накрывают безалкогольные.

— Липецкая область делает многое для поддержки материнства, детства, многодетных семей. Хочу вас заверить, что мы будем делать всё, чтобы вам было хорошо! С праздником вас! — поприветствовал семьи губернатор Игорь Артамонов.

— Бесконечно долго можно перечислять, сколько любви, сил, терпения, бессонных ночей вы вложили и продолжаете вкладывать в своих детей. А потому я хочу вам сказать огромное спасибо за ваш доблестный труд, за самый сложный, но очень важный и благородный в мире труд! Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы для нас всех делаете! — добавил вице-спикер облсовета Андрей Фролов.



Игорь Артамонов и Андрей Фролов вручили липчанкам почётные знаки «Слава Матери». В качестве группы поддержки с женщинами на сцену выходили все их семьи. Некоторые еле вмещались в кадр.



После официальной части для липецких семей устроили концерт.



Напомним, День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. Ежегодно, начиная с 2001 года, 25 липчанок награждаются почётным знаком «Слава Матери» и денежной премией в 50 тысяч рублей за достойное воспитание детей. Как правило, это многодетные мамы.



Поддержка многодетных семей — один из главных приоритетов социальной политики региона. В 2025 году из бюджета Липецкой области на эти цели выделено 3,6 миллиарда рублей.

Женщинам до 24 лет положена выплата при рождении первенца. При рождении третьего и каждого последующего ребенка, а также двойни, мамы получают областной материнский капитал, а если родителям ещё нет 35 лет, то его сумма увеличивается до 300 тысяч рублей. При рождении трёх и более детей одновременно родителям, постоянно проживающим в Липецкой области, выплачивается 1,2 миллиона рублей. Также многодетные семьи получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, газификации и водоснабжения.

На учёте в органах соцзащиты состоят 17 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей.

День матери
2
0
0
3
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Жесть
23 минуты назад
Почет, уважение и восхищение!!!!!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить