Почётный знак «Слава Матери» сегодня вручили 25 жительницам Липецкой области.

В большой зал правительства Липецкой области сегодня пришли 25 семей. Большинство из них — многодетные. Накануне Дня матери жительницам региона вручили почётные знаки «Слава Матери».Самой «богатой» на детей из гостей оказалась Светлана Хейло из села Докторово Лебедянского округа. У неё 11 детей: восемь мальчиков и три девочки. Большинство уже окончили университеты и техникумы.— Мы не думали, что у нас будет так много детей. Но я положилась на сердце: сколько Господь даст, столько и буду рожать. Конечно, были и трудности, но, я думаю, это того стоит — смотреть, как они росли, какими они стали! На них смотришь, и сердце радуется! — рассказала многодетная мама Светлана Хейло.Несмотря на то что старшие дети уже давно живут отдельно и даже в других регионах, в семье незыблема традиция — собираться вместе на дни рождения и праздники.В семье Ларисы Ледергос из села Крутченская Байгора Усманского округа 10 детей, среди них трое опекаемых. Старший сын — Дмитрий — погиб на СВО. Старшая дочь Диана тоже стала многодетной мамой, у неё восемь детей.Лариса говорит, что всегда мечтала о большой семье, так как у неё нет братьев и сестёр.— Я очень хотела большую семью, очень много детей — чем больше, тем лучше! Самые счастливые дни — когда рождались дети. Когда впервые брала их на руки — это самое большое счастье! Когда они поступали в институты, когда их заканчивали. Когда преподаватели благодарили за воспитание хороших детей, — говорит Лариса Ледергос.В их семье есть традиция: мама с девочками на зиму заготавливают пельмени. Счёт идёт на тысячи штук. И конечно же, все праздники обязательно отмечают дома. Причём столы накрывают безалкогольные.— Липецкая область делает многое для поддержки материнства, детства, многодетных семей. Хочу вас заверить, что мы будем делать всё, чтобы вам было хорошо! С праздником вас! — поприветствовал семьи губернатор Игорь Артамонов.— Бесконечно долго можно перечислять, сколько любви, сил, терпения, бессонных ночей вы вложили и продолжаете вкладывать в своих детей. А потому я хочу вам сказать огромное спасибо за ваш доблестный труд, за самый сложный, но очень важный и благородный в мире труд! Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы для нас всех делаете! — добавил вице-спикер облсовета Андрей Фролов.Игорь Артамонов и Андрей Фролов вручили липчанкам почётные знаки «Слава Матери». В качестве группы поддержки с женщинами на сцену выходили все их семьи. Некоторые еле вмещались в кадр.После официальной части для липецких семей устроили концерт.Напомним, День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. Ежегодно, начиная с 2001 года, 25 липчанок награждаются почётным знаком «Слава Матери» и денежной премией в 50 тысяч рублей за достойное воспитание детей. Как правило, это многодетные мамы.Поддержка многодетных семей — один из главных приоритетов социальной политики региона. В 2025 году из бюджета Липецкой области на эти цели выделено 3,6 миллиарда рублей.Женщинам до 24 лет положена выплата при рождении первенца. При рождении третьего и каждого последующего ребенка, а также двойни, мамы получают областной материнский капитал, а если родителям ещё нет 35 лет, то его сумма увеличивается до 300 тысяч рублей. При рождении трёх и более детей одновременно родителям, постоянно проживающим в Липецкой области, выплачивается 1,2 миллиона рублей. Также многодетные семьи получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, газификации и водоснабжения.На учёте в органах соцзащиты состоят 17 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей.