сегодня, 15:39
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Почётный знак «Слава Матери» сегодня вручили 25 жительницам Липецкой области.
Самой «богатой» на детей из гостей оказалась Светлана Хейло из села Докторово Лебедянского округа. У неё 11 детей: восемь мальчиков и три девочки. Большинство уже окончили университеты и техникумы.
— Мы не думали, что у нас будет так много детей. Но я положилась на сердце: сколько Господь даст, столько и буду рожать. Конечно, были и трудности, но, я думаю, это того стоит — смотреть, как они росли, какими они стали! На них смотришь, и сердце радуется! — рассказала многодетная мама Светлана Хейло.
Несмотря на то что старшие дети уже давно живут отдельно и даже в других регионах, в семье незыблема традиция — собираться вместе на дни рождения и праздники.
В семье Ларисы Ледергос из села Крутченская Байгора Усманского округа 10 детей, среди них трое опекаемых. Старший сын — Дмитрий — погиб на СВО. Старшая дочь Диана тоже стала многодетной мамой, у неё восемь детей.
Лариса говорит, что всегда мечтала о большой семье, так как у неё нет братьев и сестёр.
— Я очень хотела большую семью, очень много детей — чем больше, тем лучше! Самые счастливые дни — когда рождались дети. Когда впервые брала их на руки — это самое большое счастье! Когда они поступали в институты, когда их заканчивали. Когда преподаватели благодарили за воспитание хороших детей, — говорит Лариса Ледергос.
В их семье есть традиция: мама с девочками на зиму заготавливают пельмени. Счёт идёт на тысячи штук. И конечно же, все праздники обязательно отмечают дома. Причём столы накрывают безалкогольные.
— Липецкая область делает многое для поддержки материнства, детства, многодетных семей. Хочу вас заверить, что мы будем делать всё, чтобы вам было хорошо! С праздником вас! — поприветствовал семьи губернатор Игорь Артамонов.
— Бесконечно долго можно перечислять, сколько любви, сил, терпения, бессонных ночей вы вложили и продолжаете вкладывать в своих детей. А потому я хочу вам сказать огромное спасибо за ваш доблестный труд, за самый сложный, но очень важный и благородный в мире труд! Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы для нас всех делаете! — добавил вице-спикер облсовета Андрей Фролов.
Игорь Артамонов и Андрей Фролов вручили липчанкам почётные знаки «Слава Матери». В качестве группы поддержки с женщинами на сцену выходили все их семьи. Некоторые еле вмещались в кадр.
После официальной части для липецких семей устроили концерт.
Напомним, День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. Ежегодно, начиная с 2001 года, 25 липчанок награждаются почётным знаком «Слава Матери» и денежной премией в 50 тысяч рублей за достойное воспитание детей. Как правило, это многодетные мамы.
Поддержка многодетных семей — один из главных приоритетов социальной политики региона. В 2025 году из бюджета Липецкой области на эти цели выделено 3,6 миллиарда рублей.
Женщинам до 24 лет положена выплата при рождении первенца. При рождении третьего и каждого последующего ребенка, а также двойни, мамы получают областной материнский капитал, а если родителям ещё нет 35 лет, то его сумма увеличивается до 300 тысяч рублей. При рождении трёх и более детей одновременно родителям, постоянно проживающим в Липецкой области, выплачивается 1,2 миллиона рублей. Также многодетные семьи получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, газификации и водоснабжения.
На учёте в органах соцзащиты состоят 17 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 56 тысяч детей.
