Происшествия
332
56 минут назад
Две женщины попали под машины в Липецке
85-летняя пострадавшая отпущена после оказания помощи, а 42-летняя — госпитализирована.
85-летняя пенсионерка попала под «Лексус LX470», которым управляла 50-летняя женщина, на Универсальном проезде вне зоны пешеходного перехода. После оказания медицинской помощи пенсионерку отправили домой.
На пешеходном переходе через Торговую площадь 41-летний водитель автомобиля «Чанган» сбил 42-летнюю женщину. Она госпитализирована.
Еще два человека получили травмы в столкновениях автомобилей.
46-летний водитель «Дэу Нексии» попал в больницу после столкновения с грузовиком «Ман» на дороге Красное-Тёплое в Краснинском районе.
«По предварительным сведениям водитель «Дэу» не предоставил преимущества в движении грузовику», — сообщает обстоятельства аварии Госавтоинспекция.
В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков травмы получил 60-летний водитель «Лады Калины», столкнувшийся с «КамАЗом». В этой аварии, по сведениям ГИБДД, преимущество в движении не предоставил 28-летний водитель грузовика. Водитель «Калины» госпитализирован.
