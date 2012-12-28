Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня
Общество
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Две женщины попали под машины в Липецке
Происшествия
Происшествия
332
56 минут назад

Две женщины попали под машины в Липецке

85-летняя пострадавшая отпущена после оказания помощи, а 42-летняя — госпитализирована.

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, в их числе две женщины сбитые в областном центре.

85-летняя пенсионерка попала под «Лексус LX470», которым управляла 50-летняя женщина, на Универсальном проезде вне зоны пешеходного перехода. После оказания медицинской помощи пенсионерку отправили домой.

На пешеходном переходе через Торговую площадь 41-летний водитель автомобиля «Чанган» сбил 42-летнюю женщину. Она госпитализирована.

Еще два человека получили травмы в столкновениях автомобилей.

46-летний водитель «Дэу Нексии» попал в больницу после столкновения с грузовиком «Ман» на дороге Красное-Тёплое в Краснинском районе. 

«По предварительным сведениям водитель «Дэу» не предоставил преимущества в движении грузовику», — сообщает обстоятельства аварии Госавтоинспекция.

В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков травмы получил 60-летний водитель «Лады Калины», столкнувшийся с «КамАЗом». В этой аварии, по сведениям ГИБДД, преимущество в движении не предоставил 28-летний водитель грузовика. Водитель «Калины» госпитализирован.

Lebedyan-800x600.jpg

авария
ДТП
