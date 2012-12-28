Две женщины попали под машины в Липецке

85-летняя пострадавшая отпущена после оказания помощи, а 42-летняя — госпитализирована.



За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, в их числе две женщины сбитые в областном центре.85-летняя пенсионерка попала под «Лексус LX470», которым управляла 50-летняя женщина, на Универсальном проезде вне зоны пешеходного перехода. После оказания медицинской помощи пенсионерку отправили домой.На пешеходном переходе через Торговую площадь 41-летний водитель автомобиля «Чанган» сбил 42-летнюю женщину. Она госпитализирована.Еще два человека получили травмы в столкновениях автомобилей.46-летний водитель «Дэу Нексии» попал в больницу после столкновения с грузовиком «Ман» на дороге Красное-Тёплое в Краснинском районе.«По предварительным сведениям водитель «Дэу» не предоставил преимущества в движении грузовику», — сообщает обстоятельства аварии Госавтоинспекция.В Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков травмы получил 60-летний водитель «Лады Калины», столкнувшийся с «КамАЗом». В этой аварии, по сведениям ГИБДД, преимущество в движении не предоставил 28-летний водитель грузовика. Водитель «Калины» госпитализирован.