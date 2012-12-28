В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села

Газопровод высокого давления был поврежден экскаватором. Ведутся восстановительные работы.

Накануне в Лебедянском округе при проведении земляных работ был поврежден магистральный газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров. К счастью, газ не загорелся.«В 15:50 поступило сообщение о повреждении газопровода. Без газоснабжения остались четыре населенных пункта Лебедянского округа», — рассказали ГУ МЧС России по Липецкой области.В «Газпром газораспределении Липецк» GOROD48 сообщили, что к часу ночи газ вернулся в большинство домов. В несколько оставшихся домов его обещают подать к 10.00.