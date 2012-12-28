Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Газопровод высокого давления был поврежден экскаватором. Ведутся восстановительные работы.
«В 15:50 поступило сообщение о повреждении газопровода. Без газоснабжения остались четыре населенных пункта Лебедянского округа», — рассказали ГУ МЧС России по Липецкой области.
В «Газпром газораспределении Липецк» GOROD48 сообщили, что к часу ночи газ вернулся в большинство домов. В несколько оставшихся домов его обещают подать к 10.00.
Фото: пресс-служба МЧС России по Липецкой области
