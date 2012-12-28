Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
сегодня, 11:36
Обстоятельства смертельного пожара в сельском доме устанавливает Следком
Жертвой пожара стала 67-летняя женщина. Ее тело нашли во время тушения дома.
По данным следствия, ночью 21 ноября на улице Луговой в селе Хутор-Березовка загорелся частный дом. При тушении пожара обнаружено тело его 67-летней хозяйки.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы с целью выяснения причин возгорания и смерти женщины», — рассказали в СК.
Напомним, пожар в доме женщины возник после полуночи. Кирпичный дом площадью 10 на 8 метров выгорел полностью.
