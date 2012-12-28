Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»

Сегодня состоялось «нулевое» чтение бюджета Липецкой области на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

На публичные слушания по бюджету Липецкой области на ближайшие три года в большом зале правительства региона собрались 142 человека — общественники, депутаты и чиновники. Предметнее всего, конечно же, рассматривали бюджет 2026 года.— Бюджет будущего года сложнее, чем обычно: налоговые поступления, к сожалению, сокращаются. В первую очередь речь идет о налоге на прибыль организаций. Важно отметить, что это происходит не только в Липецкой области, но и во всех регионах. Существуют объективные макроэкономические реалии, воздействие геополитических факторов. Есть вероятность, что такая тенденция продолжится. Нам очень важно сплотиться и решать общую задачу, для того чтобы сохранить уровень благосостояния населения и поддержать стабильность экономики. В бюджете 2026 года безусловным приоритетом станет обеспечение безопасности наших жителей, поддержка участников СВО и их семей, исполнение целей, в глобальном смысле, национальной безопасности. Конечно, мы будем исполнять все социальные функции бюджета, поддерживать социальную сферу, — сказал участникам слушаний председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков.Бюджет 2026 года представила исполняющая обязанности регионального министра финансов Светлана Володина.— В таких условиях мы должны очень аккуратно оценивать все риски, чтобы получить устойчивый бюджет. Основные подходы к его формированию максимально реалистичны и консервативны. Проведена определенная работа по оптимизации отдельных расходных обязательств, — сообщила министр.Доходы областного бюджета в 2026 году планируются в сумме 103,5 миллиарда рублей, расходы — 116,3 миллиарда рублей, дефицит — 12,8 миллиарда рублей. Основным источником покрытия дефицита станут остатки средств 2025 года.Львиная доля средств бюджета (63%) отведена на финансирование социальной сферы. С 1 января 2026 года запланирована индексация зарплаты бюджетникам на 7,6%, а также индексация социальных выплат (выплат на содержание детей в приемных и опекунских семьях, на вознаграждение приемных родителей, на социальные выплаты в связи с рождением третьего и последующих детей или детей-близнецов, на приобретение и строительство жилья взамен земельного участка).На приобретение и строительство жилья для детей-сирот запланировано 1,3 миллиарда рублей. На эти деньги собираются купить 360 квартир или вручить сиротам жилищные сертификаты.Выделяется 166,8 миллиона рублей на переселение граждан, чье жилье было признано ветхим или аварийным после 2017 года.Не забыты и социальные контракты. В 2026 году на них предусмотрено почти 1,7 миллиарда рублей.На капитальный ремонт школ в 2026 году потратят 3 миллиарда рублей, и 342,8 миллиона — на ремонт шести детских садов.На здравоохранение в следующем году выделено 10,8 миллиарда рублей (это 9% регионального бюджета). По программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» для медицинских учреждений закупят оборудования на 72,1 миллиона рублей. Впервые по проекту «Охрана материнства и детства» потратят 481,1 миллиона рублей на создание женских консультаций в Данковском и Липецком муниципальных округах.Объем дорожного фонда в 2026 году составит почти 12,3 миллиарда рублей. Из этих средств на строительство и реконструкцию дорог направят 2,5 миллиарда рублей, а 9,1 миллиарда — на их ремонт и содержание.После того как Светлана Володина представила проект нового бюджета, присутствующие забросали ее вопросами.Депутата облсовета Дмитрия Ларина интересовало, будет ли обновление общественного транспорта.Пока субсидию на компенсацию лизинговых платежей могут получить только перевозчики, которые уже купили новые автобусы. Если появятся новые федеральные программы, регион постарается в них участвовать, ответила Светлана Володина.Депутат Хлевенского райсовета Леонид Стуров предложил увеличить резервный фонд губернатора. Он запланирован в сумме 500 миллионов рублей.— По моему оценочному мнению, у нас участились налеты БПЛА. Правительству и губернатору надо оперативно решать вопросы по устранению их негативных последствий, — сказал Леонид Стуров.Его заверили, что если будет необходимо — добавят.Депутата Ларису Ксенофонтову волновало обеспечение жильем детей-сирот. Финансирование этой статьи не увеличивают, а стоимость жилья растет. Какие меры планируют принять, чтобы решить проблему?Депутату сообщили, что квартир в будущем году планируется купить не меньше, чем в уходящем. Если будет возможность, то денег на эти цели добавят.— Сколько средств предусмотрено на охрану школ и детских садов? — спросил депутат облсовета Сергей Пожидаев.— Мы предусмотрели более 500 миллионов рублей. Такая же сумма была выделена в 2025 году, — ответила Светлана Володина.Молодые депутаты подняли вопросы о необходимости строительства школ в центре Липецке, а также в микрорайонах «Европейский» и «Университетский», где не хватает учебных заведений.Всего по проекту регионального бюджета поступило 78 предложений.— Не каждый год во время публичных слушаний мы фиксируем такую высокую активность. Иногда предложений поступает значительно меньше. Это говорит о том, что, с одной стороны, жители области понимают реалии, в которых мы находимся, а с другой стороны, даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов, стараются привлечь внимание регионального руководства к тем направлениям, которые, на их взгляд, наиболее востребованы. Я уверен, что поступившие предложения будут должным образом нашим региональным министерством финансов рассмотрены и некоторые из них найдут свое отражение в проекте документа, который депутаты будут рассматривать на декабрьской сессии, — подвел итоги слушаний Владимир Сериков.Большинство присутствующих одобрили проект бюджета 2026 года. Теперь поступившие вопросы обобщат и направят на рассмотрение губернатору Игорю Артамонову.Бюджет на 2026 и плановый период 2027, 2028 годов депутаты собираются рассмотреть на сессии, которая запланирована на 11 декабря.