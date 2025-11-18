Чемпионы квиддича: как готовятся к «Кибердрому» лучшие дроноводы региона

Журналисты GOROD48 побывали на тренировке команды по управлению беспилотными системами.

Спортзал в ЛГТУ в прошедший вторник походил на поле квиддича из серии о «Гарри Поттере». Только вместо летающих мячиков с крылышками по спортивному залу носились квадрокоптеры. Ими управляли липецкие дроноводы из команд «КиберЛипецк» и «Железные соколы». Маленькие, размером с коробку школьных мелков, дроны пролетали свою полосу через кольца, квадратные рамки. Кто-то из юных дроноводов даже пытался выполнять фигуры высшего пилотажа — проноситься сквозь сетку баскетбольного кольца.За этим, казалось бы, игровым зрелищем стоит серьезная государственная программа.По словам министра промышленности, инвестиций и науки Липецкой области Евгении Локтионовой, в этом году регион впервые участвует во всероссийском проекте «Кадры для цифровой промышленности. Кибердром.Профессионал», который курирует Минпромторг России. Его главная задача — растить высококлассных специалистов для одной из самых перспективных отраслей: беспилотной авиации.— Это направление, на мой взгляд, одно из самых перспективных, которые нужно развивать в регионе. Я говорю открыто об этом впервые: в нашем регионе создан Центр компетенций в сфере беспилотных авиационных систем. И вот такими методами, такими шагами, как спортивные состязания между операторами, мы намерены растить кадры для производств беспилотных систем.Беспилотные системы сегодня массово используются в геодезии, сельском хозяйстве, их используют для подсчета зверей в лесах, беспилотники следят и за пожарной безопасностью, и за безопасностью дорожного движения, и за многим другим.В Липецке сформированы две команды: «КиберЛипецк» и «Железные соколы». Они — настоящий сплав опыта и молодости: в команды вошли школьники из «Кванториума», студенты военно-учебного центра ЛГТУ и молодые инженеры местных предприятий. Возраст пилотов — от 14 до 27 лет.Один из спортсменов — девятиклассник Артём Конопкин, уже достаточно опытный оператор квадрокоптеров.— Я окончил «нулевую линию» «Кванториума», это введение в мир беспилотных систем, сейчас активно занимаюсь на «первой линии», это больше практики, полетов. Но мы не только летаем, но и проектируем беспилотники и программируем их. Участие в этих соревнованиях — хороший экзамен для нас.А вот Максим Иванников учится на третьем курсе ЛГТУ. Максим общался с нами, не снимая FPV-очки и не бросая пульта управления. Его мини-дрон как раз сновал туда-сюда, сквозь кольца и квадратные рамки, маленькая машина прорвалась и сквозь сетку баскетбольного кольца.— Кто много играет в компьютерные игры, тот знает, как это делается. И тут как на велосипеде — если научишься, то потом хоть когда сядешь и поедешь. Вот я сейчас управляю «Mobla8», который отличается от более медленных квадрокоптеров тем, что может вытворять в воздухе все что угодно — даже сальто сделать. На нем есть видеокамера, поэтому я через очки вижу полет «его глазами».Кстати, из-за запрета запуска дронов ребята тренируются только в спортзалах.В октябре участники липецких команд прошли интенсивную образовательную программу, а в ноябре сдали сложный квалификационный экзамен. Он включал в себя не только теорию, но и практику: работу с реальными дронами и полеты в компьютерном симуляторе.Липчане из обеих команд, а по сути, это одна команда, просто разделенная на две для состязательности в тренировках, прошли финальный отбор и теперь представят область на всероссийском уровне. Соревнования будут состоять из двух этапов: «Зарница» — командная «битва умов», где проверяют навыки кибербезопасности, умение быстро мыслить и решать сложные технические задачи на время. «Авиационная работа»: здесь уже участники, получив «полевое задание», будут программировать автономные полеты дронов и анализировать данные, собранные с воздуха.Кстати, материальную базу для тренировок — сами дроны, пульты, очки и оборудование — закупили промышленные предприятия региона, выступившие спонсорами проекта. Так что у липецких команд есть все шансы показать высокий результат на всероссийской арене.