30 минут назад
Лидер размазал по льду
«Рязань-ВДВ» сняла все вопросы к 8-й минуте, а статистика бросков в первом периоде просто убила….
«Липецк» на льду рязанского дворца спорта «Олимпийский» продержался лишь 3 минуту и 25 секунд, после чего в ворота Кирилла Акатова влетела первая шайба от клюшки Данила Травкина. Ещё через полминуты Максим Пащенко удвоил преимущество хозяев, а Владимир Полежаев на 8-й минуте уничтожил последние робкие надежды на интригу – 3:0.
Гигантское преимущество хозяев отражает статистика бросков по воротам в первом периоде: 23 (!) броска у рязанцев против… одного-единственного у липчан (в створ – 9–1).
Четвертую шайбу в наши ворота на 28-й минуте отправил Павел Анохин, причём забивал он уже не Акатову, а Максиму Карпову, который вышел на лёд после третьей пропущенной шайбы.
Лишь после того, как «десантники» сбавили активность у липчан кое-что начало получаться: Тимофей Тимохин (39-я минута) и Фёдор Захаров (59-я) забросили по шайбе в большинстве. Но «Рязань-ВДВ» никак не могла допустить, чтобы последнее слово в матче осталось за гостями. За 38 секунд до финальной сирены хозяева выиграли вбрасывание в зоне у липчан, и Анохин оформил «дубль» броском почти от синей линии – 5:2.
- Забили много хороших голов, а завтра забьём ещё больше! – Высказался после матча признанный лучшим игроком Анохин.
«Рязань-ВДВ» в прошлом сезоне выиграла регулярный чемпионат НМХЛ, причём тогда командой руководил нынешний тренер «Липецка» Дмитрий Евстигнеев. Но и сейчас дублёры клуба ВХЛ уверенно идут во главе турнирной таблицы, одержал уже 12-ю победу (одна в овертайме) в 15-ти матчах.
Липчане жу потерпели 5-е поражение кряду и, похоже, вспышка на старте начала угасать: Евстигнеев и Ко опустились на 10-е место среди 13 команд. Сегодня в Рязани пройдёт повторная встреча.
Фото vk.com/mhcryazanvdv
