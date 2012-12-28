Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
Читать все
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Лидер размазал по льду
Спорт
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области
Происшествия
Читать все
Спорт
201
30 минут назад
1

Лидер размазал по льду

«Рязань-ВДВ» сняла все вопросы к 8-й минуте, а статистика бросков в первом периоде просто убила….

Никто и не ожидал, что МХК «Липецк» сможет набрать очки в гостях у лидера Национальной молодёжной хоккейной лиги «Рязани-ВДВ», но проиграть можно по разному. В первом матче в Рязани хозяева «объехали нашу команду на одном коньке» - 5:2, решив исход поединка уже к 8-й минуте.

«Липецк» на льду рязанского дворца спорта «Олимпийский» продержался лишь 3 минуту и 25 секунд, после чего в ворота Кирилла Акатова влетела первая шайба от клюшки Данила Травкина. Ещё через полминуты Максим Пащенко удвоил преимущество хозяев, а Владимир Полежаев на 8-й минуте уничтожил последние робкие надежды на интригу – 3:0.

Гигантское преимущество хозяев отражает статистика бросков по воротам в первом периоде: 23 (!) броска у рязанцев против… одного-единственного у липчан (в створ – 9–1).

Четвертую шайбу в наши ворота на 28-й минуте отправил Павел Анохин, причём забивал он уже не Акатову, а Максиму Карпову, который вышел на лёд после третьей пропущенной шайбы.

Лишь после того, как «десантники» сбавили активность у липчан кое-что начало получаться: Тимофей Тимохин (39-я минута) и Фёдор Захаров (59-я) забросили по шайбе в большинстве. Но «Рязань-ВДВ» никак не могла допустить, чтобы последнее слово в матче осталось за гостями. За 38 секунд до финальной сирены хозяева выиграли вбрасывание в зоне у липчан, и Анохин оформил «дубль» броском почти от синей линии – 5:2.

- Забили много хороших голов, а завтра забьём ещё больше! – Высказался после матча признанный лучшим игроком Анохин.

«Рязань-ВДВ» в прошлом сезоне выиграла регулярный чемпионат НМХЛ, причём тогда командой руководил нынешний тренер «Липецка» Дмитрий Евстигнеев. Но и сейчас дублёры клуба ВХЛ уверенно идут во главе турнирной таблицы, одержал уже 12-ю победу (одна в овертайме) в 15-ти матчах.

Липчане жу потерпели 5-е поражение кряду и, похоже, вспышка на старте начала угасать: Евстигнеев и Ко опустились на 10-е место среди 13 команд. Сегодня в Рязани пройдёт повторная встреча.

Фото vk.com/mhcryazanvdv
Хоккей
МХК «Липецк»
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Квасилий
9 минут назад
Такой хоккей нам не нужен
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить