сегодня, 10:04
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием

Пироплазмоз собак – очень опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти животного.

Специалисты Левобережной ветеринарной лечебницы обнаружили в крови собаки пироплазмоз. Сейчас её лечат.

J15dukGNEMEv1PxQc-5mb6Zls6L-Q8SbSjMcXuJJlcUH7eELs_0x0ILNyTLqKxslUETbZcUi1A0TAQTBHb8sukJj.jpg

«Пироплазмоз собак — очень опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти питомца», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.

XKbcAq5SxqMCFMHMpgLVUC4kP17R5BO8lCQD-TTMvSBxtPjAaHUolFBugOaBxMzlHE3GXSbufu0Zg8ctCx-rMJ_g.jpg

qGDIsB7sSbGM4XN9vrbULGq1dhX8ohTcl-srfuxdx6YaErL2hnrZnqRQZ3RBwR3tjBaziwGriZt_icBA6i_SCvYi.jpg

Липчанам напоминают: возбудитель болезни попадает в кровь животного при укусе клеща и, размножаясь, разрушает эритроциты.

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Умный
2 минуты назад
Вот так новось!Сенсация века!Собака клеща подцепила!Никогда такого не было!
Ответить
Люди
58 минут назад
Человеки! Нужно начиная с апреля проводить массовый субботники по обработке территории от клещей, всем городом выйти и обработать, иначе будет покусаных уже не 6 тыс а вдвое в трое больше, никому мы не нужны кроме нас самих!
Ответить
местный
сегодня, 10:21
так это массовое явление.
Ответить
