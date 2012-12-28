В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием

Пироплазмоз собак – очень опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти животного.

Специалисты Левобережной ветеринарной лечебницы обнаружили в крови собаки пироплазмоз. Сейчас её лечат.«Пироплазмоз собак — очень опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти питомца», – сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.Липчанам напоминают: возбудитель болезни попадает в кровь животного при укусе клеща и, размножаясь, разрушает эритроциты.