16 минут назад
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Иностранцы-нелегалы жили под охраной в строительной бытовке.
«С декабря прошлого года по февраль этого года обвиняемые обеспечили незаконное пребывание на территории региона не менее шести иностранцев. Но их противоправная деятельность была пресечена полицейскими совместно с коллегами из УФСБ по Липецкой области», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По данным следствия, 37-летний директор производственной базы был организатором, руководителем и активным участником организованной группы и подбирал себе соучастников. Он же определял размер платы иностранцам за проделанную работу и контроль выплаты.
Его подельник должен был подыскивать нелегальных мигрантов для дальнейшего трудоустройства, расселять их, и обеспечивать конспирацию на участке работы.
Иностранцы жили под охраной на территории строительной базы в помещении строительной бытовки.
Сейчас грязинцы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении: им грозит восьми до пятнадцати лет лишения свободы. А нелегальные мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных правонарушителей УМВД России по городу Липецку и выдворены за пределы России с запретом въезда.
