В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией

Иностранцы-нелегалы жили под охраной в строительной бытовке.

В Грязинском районе 37-летнего директора производственной базы и его 33-летнего знакомого обвиняют в организации незаконной миграции (по части третьей статьи 322.1 УК РФ).«С декабря прошлого года по февраль этого года обвиняемые обеспечили незаконное пребывание на территории региона не менее шести иностранцев. Но их противоправная деятельность была пресечена полицейскими совместно с коллегами из УФСБ по Липецкой области», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По данным следствия, 37-летний директор производственной базы был организатором, руководителем и активным участником организованной группы и подбирал себе соучастников. Он же определял размер платы иностранцам за проделанную работу и контроль выплаты.Его подельник должен был подыскивать нелегальных мигрантов для дальнейшего трудоустройства, расселять их, и обеспечивать конспирацию на участке работы.Иностранцы жили под охраной на территории строительной базы в помещении строительной бытовки.Сейчас грязинцы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении: им грозит восьми до пятнадцати лет лишения свободы. А нелегальные мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных правонарушителей УМВД России по городу Липецку и выдворены за пределы России с запретом въезда.