Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
Читать все
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду
Общество
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
Происшествия
Небо над областью очистилось
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Происшествия
Сильный ветер поднимется в Липецкой области
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Читать все
Происшествия
48
16 минут назад

В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией

Иностранцы-нелегалы жили под охраной в строительной бытовке.

В Грязинском районе 37-летнего директора производственной базы и его 33-летнего знакомого обвиняют в организации незаконной миграции (по части третьей статьи 322.1 УК РФ).

«С декабря прошлого года по февраль этого года обвиняемые обеспечили незаконное пребывание на территории региона не менее шести иностранцев. Но их противоправная деятельность была пресечена полицейскими совместно с коллегами из УФСБ по Липецкой области», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По данным следствия, 37-летний директор производственной базы был организатором, руководителем и активным участником организованной группы и подбирал себе соучастников. Он же определял размер платы иностранцам за проделанную работу и контроль выплаты.
Его подельник должен был подыскивать нелегальных мигрантов для дальнейшего трудоустройства, расселять их, и обеспечивать конспирацию на участке работы.

Иностранцы жили под охраной на территории строительной базы в помещении строительной бытовки.

Сейчас грязинцы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении: им грозит восьми до пятнадцати лет лишения свободы. А нелегальные мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных правонарушителей УМВД России по городу Липецку и выдворены за пределы России с запретом въезда.
миграция
иностранцы
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить