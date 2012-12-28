Все новости
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Набросившуюся на водителя автобуса ельчанку оштрафовали на 5000 рублей
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Из-за отключения света в центре Липецка не работают светофоры
Общество
370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Происшествия
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Общество
558
сегодня, 17:21
7

«Как нам попасть домой?»

Из-за перекрытия на ремонт трубопровода улицы Крайней жители нескольких домов не знают, где парковаться.

Сегодня утром аварийная бригада «РВК-Липецк» раскопала дорогу на улице Крайней для ремонта лопнувшей водопроводной трубы. Тем временем наступил вечер, и липчане, уехавшие на работу на машинах, теперь не знают, как попасть домой.

f9ea99e4-9662-4ad7-ba8c-ecf4dd2105fd.jpg

— Это улица с односторонним движением. Въезд на нее со стороны Советской запрещён! Как людям попасть домой на автомобиле, рабочие не объяснили. По телефону в «РВК» тоже не смогли ответить на этот вопрос. Посоветовали писать на электронную почту.

На время ремонта «РВК-Липецк» отключил холодную воду на площади Победы 6, 6 корпусе 2, 6а, 6б, 6 корпусе 3, 8, улице 8 Марта 17, 17/2, 36, Крайней 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, строении 6.
отключение
раскопка
1
0
3
1
6

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин76
17 минут назад
Как, как, пешком не пробывали?
Ответить
чиновник
49 минут назад
пишите в Спортлото, там ва помогуть...
Ответить
Напоминаю
55 минут назад
Новый асфальт на этой улице не продержался и месяца
Ответить
Житель
55 минут назад
Припарковаться в другом месте и дойти пешком. Никто не гарантировал парковку у дома.
Ответить
ЗОЖ
сегодня, 17:35
Поставить машину на парковке у европы, пройтись 100-200м пешком, а после окончания работ переставить(при желании)? СложнАААА!!!!
Ответить
Может
сегодня, 17:26
Поставить машину в гараж?
Ответить
Гараж
52 минуты назад
Пережиток советского прошлого
Ответить
