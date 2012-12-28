Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
«Как нам попасть домой?»
Из-за перекрытия на ремонт трубопровода улицы Крайней жители нескольких домов не знают, где парковаться.
— Это улица с односторонним движением. Въезд на нее со стороны Советской запрещён! Как людям попасть домой на автомобиле, рабочие не объяснили. По телефону в «РВК» тоже не смогли ответить на этот вопрос. Посоветовали писать на электронную почту.
На время ремонта «РВК-Липецк» отключил холодную воду на площади Победы 6, 6 корпусе 2, 6а, 6б, 6 корпусе 3, 8, улице 8 Марта 17, 17/2, 36, Крайней 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, строении 6.
