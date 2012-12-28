В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду

15 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся районы Сырского и Коровино, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 55 по улице Неделина, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики — с 09:00 до 17:00 обесточат садоводчество «Тепличное».