С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Общество
Читать все
«Отопление включают на день-два»
Общество
Маленькой Мирославе из Ельца нужна помощь
Общество
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
Лесники освободили дорогу от поваленного ветром дерева
Общество
В Липецкой области пройдут дожди с мокрым снегом
Погода в Липецке
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Желтый уровнь опасности объявлен в области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Общество
Читать все
Общество
49
18 минут назад

В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду

15 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся районы Сырского и Коровино, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 55 по улице Неделина, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

15 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики — с 09:00 до 17:00 обесточат садоводчество «Тепличное». 

отключения
Комментарии

