Общество
49
18 минут назад
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
15 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся районы Сырского и Коровино, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики — с 09:00 до 17:00 обесточат садоводчество «Тепличное».
