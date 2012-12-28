Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
13 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Замятина, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 12, 12а по улице Московской, № 23б по Северному проезду, №№ 14, 14/1, 14а, 15 по Универсальному проезду, обесточат улицу Родниковую, поселок Матырский.
