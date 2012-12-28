Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Читать все
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
С начала осени спасатели вызволили из квартир пять летучих мышей
Общество
В половине дома на улице Гагарина до сих пор нет отопления
Общество
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
«Я знаю пароль»: ельчанка продала машину и перевела деньги мошенникам
Происшествия
В Ельце столкнулись «Лада» и «Тойота», после чего иномарка врезалась в столб
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Вечером, ночью и утром возможен сильный туман
Погода в Липецке
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
613
сегодня, 18:31

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

13 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 4, 4а, 4б, 5 по улице Замятина, №№ 4, 12 по улице Вавилова, в частном секторе улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Вавилова. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Замятина, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
13 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 12, 12а по улице Московской, № 23б по Северному проезду, №№ 14, 14/1, 14а, 15 по Универсальному проезду, обесточат улицу Родниковую, поселок Матырский. 

отключения
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить