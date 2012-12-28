На шести улицах Липецка отключат холодную воду

13 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители шести улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 4, 4а, 4б, 5 по улице Замятина, №№ 4, 12 по улице Вавилова, в частном секторе улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Вавилова.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Замятина, 5, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 12, 12а по улице Московской, № 23б по Северному проезду, №№ 14, 14/1, 14а, 15 по Универсальному проезду, обесточат улицу Родниковую, поселок Матырский.