Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике

Сегодня, на работу вышел новый заместитель мэра Михаил Посульченко, мэрия подала иск к компании «Экоптица» и требует снести незаконно построенный цех, и стало известно о дебоше в елецкой поликлинике.