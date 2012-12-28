Все новости
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей
Экономика
Сильный туман возможен в ближайшие часы
Погода в Липецке
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Здоровье
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Общество
297
35 минут назад

Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике

Сегодня, на работу вышел новый заместитель мэра Михаил Посульченко, мэрия подала иск к компании «Экоптица» и требует снести незаконно построенный цех, и стало известно о дебоше в елецкой поликлинике.

У мэра Романа Ченцова появился новый заместитель. Им стал Владимир Посульченко. Это своеобразный рекорд — новому вице-мэру всего 30 лет. До сегодняшнего дня самым молодым замом был 38-летний  Павел Кузнецов. Остальные замы-женщины старше. 

У Владимира Посульченко высшее юридическое образование, в 2021 году он закончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».

Свою карьеру новый чиновник начинал в банке экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору. Потом стал заместителем директора областного учреждения «Управление молодежной политики», а до последнего времени трудился директором регионального Центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области. Кроме того, он является председателем Молодежного парламента Липецкой области.

В мэрии Владимир Посульченко будет координировать деятельность департамента развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории». То есть ему частично перешли полномочия другого вице-мэра, Галины Кукушкиной — она в мэрии тоже новичок, работает всего четыре месяца.

Новость про назначение чиновника набрала более полусотни комментариев. Читатели GOROD48 авансов новому чиновнику не дали, настроены были скептически. 

«А вот и замена мэру». — сходу предположил семен семеныч.

«Будет координировать отписки от т н департамента развития территории», — решил другой комментатор.

«А почему специалист по безопасности не служил в армии?» — поинтересовался Косарек.

«Дожили. А говорят у нас молодёжи дорогу в будущее не дают. Брешуть оказывается. Только надолго ли? Интересно, чей родственник? Неужели чуть поопытней не было, или хотя бы чуть постарше? А то как-то не солидно. 30-летний пацан и вице-мэр. Бабки у подъезда засмеют», — размышляет гость.

Городской департамент градостроительства и архитектуры обратился в Арбитражный суд с иском к сельскохозяйственному перерабатывающему снабженческосбытовому потребительскому кооперативу «ЭкоПтица» о признании самовольными постройками нескольких объектов незавершенного строительства общей площадью почти 20 тыс кв.м, которые находятся на улице Северный Рудник, 1 Б.

Речь идет о мясоперерабатывающем комплексе, который планировали построить к концу текущего года, и в который собирались вложить 4 миллиарда рублей инвестиций. Однако строить его начали, не дождавшись получения всех разрешений. И теперь департамент градостроительства требует ответчика снести самовольные постройки в течении трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Если не снесет, то мэрия просит суд разрешить ей сделать это самой, а расходы возложить на бизнесменов.

«Недавно Михалков в своем Бесогоне выдал очень интересный сюжетик на эту тему», — напомнил Стерх.

«Лучше недострой по проспекту Победы снесите и сделайте парк до Европы», — попросил Baynti.

«Недострой на проспекте 60 лет СССР десятилетиями никого не интересует, а тут прокуратура возбудилась быстро», — удивился да что ж такое.

«А что никто не пишет, что кирьяновские хозяйства весь город провоняли навозом?» — добавил Хирург из ЦУМа.

В елецкой поликлинике № 2 пьяный пациент устроил дебош — пытался запинать в лифт стул и сломал стойку администратора. Его угомонил посетитель, раннее работавший охранником. Он же и вызвал полицию. Правда, дебошир успел сбежать, но его личность уже установили. В полиции начали проверку по данному факту.

Сегодня ночью ожидатеся туман, будьте осторожны. А завтра днем в Липецке снова тепло. По прогнозам синоптиков, температура составит от +8 до +10 градусов. Но ожидается умеренный дождь, так что, выходя из дома, не забудьте взять зонт.

И обратите внимание, из-за ремонта контактной сети на участке «ул. Чехова — ДП6», с 15 ноября по 28 декабря в выходные трамваи маршрута № 15 не будут ходить с 08:00 субботы до 17:00 воскресенья.
