Общество
67
20 минут назад

На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»

Липецк продолжают украшать к Новому году. Сегодня устанавливают световую композицию на каскадном фонтане.

Светодинамическую композицию «Морской бриз» на каскаде фонтанов у Соборной площади сегодня начали монтировать рабочие «Липецкгорсвета».

Они расставят по местам каждый элемент, закрепят конструкцию и выставят ограждение по периметру, чтобы обезопасить горожан. Эта композиция устанавливается на фонтане уже 10 лет. 









К Новому году в Липецке установят 25 праздничных композиций. Как уже знакомые горожанам арки с часами в сквере Ворошилова, «Летучая мышь» возле ОЦКНТ, световые шары на разных площадях города, так и новые, например — «карамельные деревья» на улице Московской.

Включить новогоднее украшение в Липецке планируется в декабре.

«Надеемся, в этом году оно не пострадает от действий вандалов. Липчан просим быть внимательнее и в случае обнаружения порчи городского имущества сообщать в правоохранительные органы», — просят сотрудники «Липецкгорсвета».

Кстати, в 2024 году депутаты горсовета советовали мэрии завершать украшение Липецка к 1 декабря, как в Москве. 

Фото: vk.com/gorsvet
Новый год
иллюминация
