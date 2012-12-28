Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Общество
67
20 минут назад
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Липецк продолжают украшать к Новому году. Сегодня устанавливают световую композицию на каскадном фонтане.
Они расставят по местам каждый элемент, закрепят конструкцию и выставят ограждение по периметру, чтобы обезопасить горожан. Эта композиция устанавливается на фонтане уже 10 лет.
К Новому году в Липецке установят 25 праздничных композиций. Как уже знакомые горожанам арки с часами в сквере Ворошилова, «Летучая мышь» возле ОЦКНТ, световые шары на разных площадях города, так и новые, например — «карамельные деревья» на улице Московской.
Включить новогоднее украшение в Липецке планируется в декабре.
«Надеемся, в этом году оно не пострадает от действий вандалов. Липчан просим быть внимательнее и в случае обнаружения порчи городского имущества сообщать в правоохранительные органы», — просят сотрудники «Липецкгорсвета».
Кстати, в 2024 году депутаты горсовета советовали мэрии завершать украшение Липецка к 1 декабря, как в Москве.
Фото: vk.com/gorsvet
0
0
0
1
2
Комментарии