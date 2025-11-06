В липецких лесах собрали 700 кубометров мусора

Ликвидировано более 40 свалок.

Сотрудники Добровского участкового лесничества ликвидировали еще одну свалку в лесу.С мая министерство лесного хозяйства Липецкой области проводит акцию «Лесной десант»: все подведомственные учреждения занимаются освобождением лесов от негативного воздействия человека: бытового и строительного мусора, для вывоза которого даже арендуют ломовоз с манипулятором.«Всего с начала акции «лесные десантники» ликвидировали более 40 крупных и мелких свалок на землях лесного фонда и на особо охраняемой природной территории — урочище Сурки. Объем вывезенного мусора составил около 700 кубометров», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Липецкой области.