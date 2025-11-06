Все новости
В Липецке опять расстреляли трамвай
Происшествия
Избиение 14-летнего подростка записала камера наблюдения
Происшествия
«Киа» и «Санг Йонг» жестко столкнулись на кольце площади Победы
Происшествия
Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений
Происшествия
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
В «РВК-Липецк» открестились от провала напротив мэрии
Общество
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
Экономика
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
В Липецке задержан подозреваемый в хищении велосипеда у пенсионера
Происшествия
Общество
1077
06.11.2025 16:41
14

В липецких лесах собрали 700 кубометров мусора

Ликвидировано более 40 свалок.

Сотрудники Добровского участкового лесничества ликвидировали еще одну свалку в лесу.

dY4lWDLgAEiyRvUhTmKPpwYhsBA9v3LhQ3enqzCqSPdCE-6T_xrh5qGoGlOah8cdBEqOsiLmtXgAy5AyyARt9sKZ.jpg

XPfd4byCHyz7AhzqKa_zm4TskkTcXgVbMvgy_QMNQWSMppjpdqGOKlX5sqjLWi7ngnTtGKW6JEYxuQdp07-4G0CU.jpg

С мая министерство лесного хозяйства Липецкой области проводит акцию «Лесной десант»: все подведомственные учреждения занимаются освобождением лесов от негативного воздействия человека: бытового и строительного мусора, для вывоза которого даже арендуют ломовоз с манипулятором.

«Всего с начала акции «лесные десантники» ликвидировали более 40 крупных и мелких свалок на землях лесного фонда и на особо охраняемой природной территории — урочище Сурки. Объем вывезенного мусора составил около 700 кубометров», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Липецкой области.

Фото - vk.com
экология
лес
2
0
0
22
3

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
знающий
вчера, 11:08
Господа Министры, создайте службу по отлову нарушителей, которые вываливают мусор где попало, тем более, что много где установлены видеокамеры. Только для нарушителей нужны ощутимые штрафы: от 50 тысяч для физических лиц до 5 миллионов для юридических и как рекламу показывать по ТВ. Дело передавать в суд и пусть расстаются со своей недвижимостью, если на карте пусто. Тогда порядок будет. Наших людей-мутантов воспитывать нужно только штрафами большими.
Ответить
КОМДИВ
вчера, 08:20
А как же с запретом посещать леса ?
Ответить
министерство есть
вчера, 00:48
а мусор в лесу не убывает
Ответить
Гость
06.11.2025 21:47
В лесу у села Богородицкое целая свалка разного мусора и он каждый день пополняется новыми кучами. Загляните туда!
Ответить
Липа
06.11.2025 21:34
По весне свиньи снова всё загадят
Ответить
Лесхоз
06.11.2025 19:02
Да десант в одном лице Александре но ему уже под 70
Ответить
гражданка
06.11.2025 18:27
живем в доме 43 по пр 60 лет СССР. рядом с парком Победы. Центр, а кругом мусор. В лихие 90г., было гораздо чище. Просьба к администрации города, примите меры!!!!
Ответить
Липчанка
06.11.2025 21:47
Гражданка, меры простые - научиться гражданам не мусорить везде и повсюду.
Ответить
Садовод
06.11.2025 17:32
Я, как грибник, бываю в разных лесах и могу сравнивать: Добровские леса одни из тех, где есть хозяин, леса достаточно ухожены. Не могу так сказать о Куликовском лесничестве: северо-западная часть массива просто загажена подлеском, сухостоем, валежником. Некоторые дороги и квартальные просеки просто заросли или перекрыты упавшими стволами ! Какая уж тут пожаробезопастность
Ответить
гость
06.11.2025 17:31
уберите в 19мк раньше студенты убирали спасибо н е знаю бывший он или досих пор там Трофименков спасибо ему порядок был
Ответить
короче
06.11.2025 17:17
кто-то допустил постепенное складирование 700 кубометров мусора, который убрали участники акции «Лесной десант», организованной министерством лесного хозяйства Липецкой области.
Ответить
Еще комментарии
