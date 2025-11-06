Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Красивый и рациональный: Игорь Артамонов и Роман Ченцов осмотрели первый капитально отремонтированный детсад
Общество
1077
06.11.2025 16:41
14
В липецких лесах собрали 700 кубометров мусора
Ликвидировано более 40 свалок.
С мая министерство лесного хозяйства Липецкой области проводит акцию «Лесной десант»: все подведомственные учреждения занимаются освобождением лесов от негативного воздействия человека: бытового и строительного мусора, для вывоза которого даже арендуют ломовоз с манипулятором.
«Всего с начала акции «лесные десантники» ликвидировали более 40 крупных и мелких свалок на землях лесного фонда и на особо охраняемой природной территории — урочище Сурки. Объем вывезенного мусора составил около 700 кубометров», — сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Липецкой области.
Фото - vk.com
2
0
0
22
3
Комментарии (14)