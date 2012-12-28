Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Мужчину спасли врачи Грязинской районной больницы.
Как рассказала в Telegrам министр здравоохранения области Анна Маркова, 41-летнего мужчину доставили в крайне тяжелом состоянии и тут же отправили в операционную. Хирурги обнаружили, что нож пробил легкое и проник в сердце.
«Операция проводилась на работающем сердце, что требует высочайшей квалификации и слаженности всей хирургической команды. Благодаря профессионализму врачей, вмешательство прошло успешно. Сейчас мужчина проходит курс послеоперационного лечения. Его состояние стабилизировалось», — написала Анна Маркова.
В пресс-службе регионального Следкома GOROD48 сообщили, что грязинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело о покушении на убийство.
Фото: Telegram-канал Анны Марковой
