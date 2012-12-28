Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце

Мужчину спасли врачи Грязинской районной больницы.

Жуткая история разыгралась на прошлой неделе в Грязях. По данным GOROD48, местная жительница застала сожителя с любовницей, и схватилась за нож. Им она ударила изменника в грудь. Но быстро поняла, что натворила, и уже с любовницей начала спасать сожителя. Женщины вызвали скорую. Раненого доставили в Грязинскую районную больницу.Как рассказала в Telegrам министр здравоохранения области Анна Маркова, 41-летнего мужчину доставили в крайне тяжелом состоянии и тут же отправили в операционную. Хирурги обнаружили, что нож пробил легкое и проник в сердце.«Операция проводилась на работающем сердце, что требует высочайшей квалификации и слаженности всей хирургической команды. Благодаря профессионализму врачей, вмешательство прошло успешно. Сейчас мужчина проходит курс послеоперационного лечения. Его состояние стабилизировалось», — написала Анна Маркова.В пресс-службе регионального Следкома GOROD48 сообщили, что грязинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело о покушении на убийство.