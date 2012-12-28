Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
вчера, 19:51
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
— У нас была долгая дорога и, наверное, игрокам не хватило свежести. Из-за этого сегодня было много ошибок. Двумя из них наши соперники воспользовались, поэтому мы проиграли, - коротко, но ёмко описал ситуацию и.о. главного тренера «сталеваров» Евгений Фролов.
— Семь часов в самолете, очень короткий отдых в гостинице. В такой ситуации можно было рассчитывать на положительный результат?
— Мы сюда за ним и ехали – за положительным результатом. Выяснилось, что по дороге даже можно вылечить футболиста. Один из наших травмированных вдруг поправился в дороге (речь идёт о Денисе Сёмине, который принял мужественное решение играть, несмотря на травму, прим.). Сыграть вничью или победить было можно, но… Показателен пример нашего игрока Бадртдинова – один из самых выносливых в команде, но после первого тайма нам пришлось его поменять: было видно, что даже у него не хватало сил.
Заменами хотели освежить фланги. Сёмин был травмирован, ему не хватало свежести в игре, движения, поэтому его и поменяли. А Гайдук, я считаю, подустал. Всё-таки у него тоже силы не безграничны.
— Три поражения подряд создают плохой эмоциональный фон. Нет опасения, что что-то надломится в игроках?
— Будем работать над тем, чтобы не надломилось. Постараемся оставшиеся игры провести более удачно.
Тренер «СКА-Хабаровск-2» Марат Хозиев признал, что шансы на успех были у обеих команд, но хозяева лучше справились с реализацией моментов.
— Получилась очень интересная игра с обилием голевых моментов. В такой перестрелке наша команда оказалась сильнее. Сегодня получили подпитку с первой команды. Сделали плановые замены в середине матча и по ходу второго тайма. Обе команды хотели победить, игра проходила практически без середины поля. Думаю, болельщикам игра очень понравилась.
Все, кто вышел на замену, усилили игру. Копылов вообще голевой отдал: как рукой закинул на Глотова! Проявили морально-волевые качества, одержали волевую победу. Красавцы!
— «Металлург» просил СКА начать игру на два часа позже, в 15 часов по местному времени, но вы отказались. Почему?
— Сегодня на этом поле состоится предыгровая тренировка у главной команды плюс ещё «Сокол» тоже тренируется. Видимо, поэтому. А вообще этот вопрос больше к руководству.
Полностью ответы главных тренеров в видеофайлах
