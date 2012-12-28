Все новости
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск
Спорт
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Как «Металлург» запутали в часовых поясах
Спорт
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Спорт
Происшествия
1869
вчера, 16:24
8

Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены

Причиной стал сбой во время плановых технических работ.

Липчане сообщили, что второй день не могут воспользоваться определенными услугами в Госавтоинспеции Липецкой области.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, что с сегодняшнего дня также приостановлены услуги миграционной службы.

«УМВД России по Липецкой области временно приостановлено предоставление государственных услуг населению в электронном виде из-за проведения плановых технических работ», — сказано в сообщении ведомства.

После восстановления работы сервисов, все услуги гражданам будут оказаны в полном объеме.
услуги
УМВД
0
0
2
1
13

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
вчера, 23:42
Всё это цифровое, цëлк и нету!
Ответить
Мед справка
вчера, 19:59
Через неделю заканчивается, успею ли?!
Ответить
Вчера
вчера, 19:57
В миграционной не принимали документы вчера уже.
Ответить
Спрутс
вчера, 18:28
уже злоупотребления... жкх и то теперь только онлайн. в идеальном мире живём, каждый может себе позволить интернет, и в нем никогда нет сбоёв.
Ответить
Старожил
вчера, 18:10
А ещё хотят перевести квитанции ЖКХ в цифру
Ответить
ИИ
вчера, 16:58
Вот и думайте: переходить на цифровой рубль?
Ответить
И?
вчера, 17:02
А кто Вас заставляет? Зачем Вам это?
Ответить
МакС
вчера, 16:32
Им Телеграм* отключили, а Мах они не доверяют.
Ответить
