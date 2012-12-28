Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Причиной стал сбой во время плановых технических работ.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, что с сегодняшнего дня также приостановлены услуги миграционной службы.
«УМВД России по Липецкой области временно приостановлено предоставление государственных услуг населению в электронном виде из-за проведения плановых технических работ», — сказано в сообщении ведомства.
После восстановления работы сервисов, все услуги гражданам будут оказаны в полном объеме.
