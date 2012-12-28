Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены

Причиной стал сбой во время плановых технических работ.



Липчане сообщили, что второй день не могут воспользоваться определенными услугами в Госавтоинспеции Липецкой области.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, что с сегодняшнего дня также приостановлены услуги миграционной службы.«УМВД России по Липецкой области временно приостановлено предоставление государственных услуг населению в электронном виде из-за проведения плановых технических работ», — сказано в сообщении ведомства.После восстановления работы сервисов, все услуги гражданам будут оказаны в полном объеме.