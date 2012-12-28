Раскатали….

Липецкие хоккеисты потерпели чувствительное поражение на своём льду.

МХК «Липецк» сегодня уступил в первой домашней игре краснодарской «Гвардии» - 0:4.Болельщики надеялись на другой исход, ведь на неделе подопечные Дмитрия Евстигнеева в гостях дважды обыграли аутсайдера НМХЛ «Белгород» - 4:2 и 2:1 в овертайме, что позволило подняться на космическую высоту по меркам последних сезонов – 3-е место. «Гвардейцы» же, у которых на странице в VK указано, что они представляют «нехоккейный Краснодар», приехали в Липецк в ранге одной из последних команд турнира: в 4-х матчах они потерпели три поражения, причём все – с крупным счётом. Правда, от внимательного зрителя не могло укрыться, что два проигрыша случились на площадке действующего чемпиона «Рязани-ВДВ», где соперникам трудно на что-то рассчитывать – 1:5 и 1:6.«Липецку» сегодня пришлось откровенно тяжело. Свою роль сыграли и два удаления в составе хозяев в первом периоде, которые южане не использовали, но на ход игры они повлияли. Статистика стартового отрезка говорит об огромном преимуществе гостей: почти трёхкратное (!) преимущество по броскам – 27–8, из которых в створ – 12–5. Это же как нужно играть в обороне, если по твоим воротам щелкают и бросают в среднем чаще, чем каждую минуту!Сколько верёвочке не виться, но за 6 секунд до финальной сирены защитник Роберт Тагиев на входе в зону классно оставил шайбу Альберту Мухамедярову, и тот поразил ближнюю «девятку».Во втором периоде игровое преимущество гвардейцев никуда не делось (броски – 23–11, в створ – 16–9), счёт на 27-й минуте удвоил Артём Максудов с передачи всё того же Мухамедярова – 2:0.Третий период начался с шайбы Дмитрия Киселёва на 46-й минуте – 3:0. Затем судьба давала «Липецку» шансы в результате 4-х следовавших друг за другом удалений у гостей. Но «вечное большинство» не удалось реализовать даже, когда липчанам выпало сыграть впятером против троих. На 56-й минуте «Липецк» внял вратаря Максима Карпова, гостям оставалось ещё больше минуты играть в очередном меньшинстве. Но и в формате «6 на 4» наши не только не забили, но и пропустили: Семён Гришин поразил пустые ворота – 4:0.Отметим, что на матче в «Звёздном» в выходной день по официальному протоколу собралось 580 зрителей т.е. дворец не был заполнен даже на треть.