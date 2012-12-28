Сотрудник ДПС применил оружие, чтобы остановить лихача

21-летний водитель ранен во время погони.

В субботу в райцентре Тербуны сотрудники ДПС за превышение скорости и опасные виражи потребовали остановиться водителя «ВАЗ-2103». Водитель не подчинился. Началось преследование нарушителя. Чтобы остановить лихача, полицейским пришлось стрелять по колесам. Во время преследования и стрельбы водитель «ВАЗа» получил пулевое ранение. 21-летний водитель прооперирован, находится в Тербунской ЦРБ.— 18 октября коло 6 часов 30 минут 18 октября в селе Тербуны, во время несения службы автоинспекторы обратили внимание на опасную манеру вождения водителя автомобиля «ВАЗ 21103». Водитель не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, продолжая грубо нарушать правила дорожного движения, создавая опасность для других участников движения, увеличив скорость пытался скрыться. В соответствии с Законом «О полиции» автоинспектор произвёл несколько выстрелов - предупредительный и по колёсам машины. После остановки транспортного средства было установлено, что 21-летний водитель получил ранение. Сотрудники полиции на служебном автомобиле незамедлительно доставили нарушителя в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Во время преследования в салоне автомобиля нарушителя в качестве пассажира находилась несовершеннолетняя. Она не пострадала. Автомобиль помещён на специализированную стоянку. Организована проверка, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.