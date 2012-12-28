Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
Обниму, согрею, милая моя — булькай, батарея отопления!
Общество
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Туман ожидается в Липецкой области
Общество
Читать все
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
Приехавшей в Лебедянь даме разбили телефон, порвали паспорт и выбросили дорогущую сумочку
Общество
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
Туман ожидается в Липецкой области
Общество
Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Данковского района
Общество
Отменен объявленный ранее красный уровень в нескольких районах Липецкой области
Происшествия
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
5
9 минут назад

Сотрудник ДПС применил оружие, чтобы остановить лихача

21-летний водитель ранен во время погони.

В субботу в райцентре Тербуны сотрудники ДПС за превышение скорости и опасные виражи потребовали остановиться водителя «ВАЗ-2103». Водитель не подчинился. Началось преследование нарушителя. Чтобы остановить лихача, полицейским пришлось стрелять по колесам. Во время преследования и стрельбы водитель «ВАЗа» получил пулевое ранение. 21-летний водитель прооперирован, находится в Тербунской ЦРБ.

— 18 октября коло 6 часов 30 минут 18 октября в селе Тербуны, во время несения службы автоинспекторы обратили внимание на опасную манеру вождения водителя автомобиля «ВАЗ 21103». Водитель не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, продолжая грубо нарушать правила дорожного движения, создавая опасность для других участников движения, увеличив скорость пытался скрыться. В соответствии с Законом «О полиции» автоинспектор произвёл несколько выстрелов - предупредительный и по колёсам машины. После остановки транспортного средства было установлено, что 21-летний  водитель получил ранение. Сотрудники полиции на служебном автомобиле незамедлительно доставили нарушителя в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Во время преследования в салоне автомобиля нарушителя в качестве пассажира находилась несовершеннолетняя. Она не пострадала. Автомобиль помещён на специализированную стоянку. Организована проверка, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.




применение оружия
преследование
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить