Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа

С 2022 года в Дон и Воронеж выпущено 1,7 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика, а в 2026–2028 годах это число увеличится до 4 миллионов.

16 октября в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа выпустили сотни тысяч мальков сазана. Всего с 15 по 17 октября в реку выпустят 2,2 миллиона мальков, в том числе белого толстолобика.За процессом наблюдали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев. Здесь же, на берегу, Игорь Артамонов вручил столичному гостю почётный знак «Во славу земли Липецкой» со словами благодарности за помощь в пополнении рыбных запасов региона и вклад в природоохранные мероприятия.Во время выпуска мальков Игорь Рулев отметил, что искусственное зарыбление водоёмов — это в первую очередь компенсация ущерба, который наносит хозяйственная деятельность в водоохранных зонах. По закону любой бизнес, чья работа вредит водным биоресурсам, обязан их восстанавливать. Поэтому цель выпуска молоди — пополнение и сохранение биоразнообразия, восполнение нанесённого ущерба. Многолетняя практика уже показывает рост промысловых запасов рыбы. А в некоторых регионах страны отмечается тенденция к выводу нескольких видов рыб из Красной книги.— Выпускаемые виды — сазан, белый амур и белый толстолобик — определены как наиболее ценные для Липецкой области по результатам научных исследований. Их приоритетность обусловлена не только промысловой ценностью, но и экологической функцией: белый амур и толстолобик очищают водоёмы от избыточной растительности, которая может привести к гибели водного объекта. Общие ёмкости водоёмов области (показатель максимального объёма рыбы, который реки Воронеж и Дон с притоками способны принять — прим. GOROD48) составляют почти 14 миллионов экземпляров, и впервые за счёт совместной работы с хозяйствующими субъектами большая часть этого объёма будет заполнена, — сказал Игорь Рулев.Хотя, как стало известно GOROD48, на уровне правительства региона с Росрыболовством обсуждалось пополнение рек Липецкой области щукой и судаком, которого с каждым годом у нас становится меньше. Решение пока не достигнуто по объективным причинам, в том числе из-за удалённости специализированных рыбхозов.Но сколько из выпускаемых мальков в наших реках доживают до репродуктивного возраста? По словам Игоря Рулева, для сазана хорошим показателем считается от 4% до 7%. Есть и наиболее приемлемый для выживаемости малька сезон — с августа по октябрь, поэтому всю работу стараются завершить до ноябрьских холодов. После выпуска рыба, выращенная в заводских условиях без течения, некоторое время адаптируется к естественной среде. В течение нескольких часов молодь уйдёт от берега и распределится по акватории реки, начиная использовать её кормовую базу. Выпущенные в реку виды не являются далеко мигрирующими, и при наличии достаточной пищи они останутся в местах выпуска, а не уйдут вниз по течению. С Игорем Рулевым согласен рыболов-любитель Николай Дворников. Сегодня он остался без улова, хотя рыба в реке, по его опытному мнению, есть.— В этом году сазана было мало, а вот в прошлом попадались хорошие экземпляры. Не думаю, что рыбы стало меньше, просто её надо уметь ловить. Поэтому на своём опыте знаю, что зарыбление водоёма даёт свои результаты, — сказал Николай Дворников.Об этом говорит и статистика. За 2022–2024 годы в Дон и Воронеж заселено 1,7 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика, а в 2026–2028 годах это число увеличится до 4 миллионов. Квота для нашего региона позволяет увеличить этот показатель до 7,8 миллиона мальков. Таким образом, за семь лет в бассейны двух рек региона попадёт около 7 миллионов особей рыб.Как заявил Игорь Артамонов, наблюдать за такими изменениями ему вдвойне приятно — и как любителю природы, и как ценителю рыбалки.— Раньше мальков выпускали где-то под Ростовом, компенсируя вред природе, нанесённый у нас. Благодаря соглашению с Росрыболовством все последние выпуски происходят здесь, а это уже чуть менее четырёх миллионов особей. Такие преобразования — большая радость для любителей природы, для рыбаков и лично для меня, потому что я отношусь и к тем, и к другим. Поэтому что может быть лучше вида мальков, которые попали в новый дом? Я надеюсь, он им понравится, — отметил Игорь Артамонов.