сегодня, 13:21
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
На обновление части Елецкого шоссе, улиц Литаврина и Агрономической выделены 60,7 млн рублей.
Как стало известно GOROD48, эти 60,7 миллиона — средства, сэкономленные администрацией Липецка на ранее проведенных торгах по ремонту дорог, которые выиграла компания «Инфинити Групп». Полтора месяца назад при стартовой цене контракта в 328,3 млн рублей компания взялась привести в будущем году в порядок 12 дорог за 251,2 млн рублей. Таким образом, лот подешевел на четверть от начальной цены, что дало возможность заказчику поторговать на сэкономленные по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» еще три дороги.
Напомним, что в тот первый лот вошли проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии в Тракторном, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов. Срок исполнения этого контракта — также 31 августа 2026 года.
