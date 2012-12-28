Все новости
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты
Экономика
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
Общество
194
сегодня, 13:21

В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году

На обновление части Елецкого шоссе, улиц Литаврина и Агрономической выделены 60,7 млн рублей.

Управление главного смотрителя ищет подрядчика на ремонт Елецкого шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до кольцевого развязки шоссе с улицей Хренникова), улиц Сергея Литаврина и Агрономической. Начальная цена контракта — 60,7 млн рублей. Срок выполнения работ — до 31 августа 2026 года.

Как стало известно GOROD48, эти 60,7 миллиона — средства, сэкономленные администрацией Липецка на ранее проведенных торгах по ремонту дорог, которые выиграла компания «Инфинити Групп». Полтора месяца назад при стартовой цене контракта в 328,3 млн рублей компания взялась привести в будущем году в порядок 12 дорог за 251,2 млн рублей. Таким образом, лот подешевел на четверть от начальной цены, что дало возможность заказчику поторговать на сэкономленные по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» еще три дороги.

Напомним, что в тот первый лот вошли проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицы Жуковского и 6-ой Гвардейской дивизии в Тракторном, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов. Срок исполнения этого контракта — также 31 августа 2026 года.
ремонт дорог
Комментарии

