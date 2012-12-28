Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Женщина-водитель мопеда погибла в столкновении со дорожным знаком
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Происшествия
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
Происшествия
65-летняя женщина погибла в результате взрыва газового котла
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
796
сегодня, 12:45
17

Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей

Его машину перегородили и разгневанный мужчина пустил в ход кулаки.

40-летний липчанин выслушал приговор за умышленное причинение легкого вреда здоровью (по части первой статьи 115 УК РФ) — он подрался на парковке.

«В марте прошлого года липчанин, подойдя к своему автомобилю, припаркованному во дворе жилого дома, увидел, что выезд его машины заблокирован другой машиной. Мужчина спешил на работу и поэтому ударил ногой по колесу, чтобы сработала сигнализация. Когда владелец припаркованной машины вышел на парковку, разгневанный ожиданием сосед нанес ему несколько ударов в голову и сбил его с ног. Затем сел на него сверху и продолжил избиение. Спустя сутки побитый обратился в поликлинику и зафиксировал побои, в том числе травму глаза. Продолжительное время он чувствовал себя плохо и находился на больничном», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В суде 40-летний липчанин полностью отрицал вину, но сцена избиения была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

В результате драчун получил штраф в 15 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда в 30 тысяч рублей.
Комментарии (17)

*
8 минут назад
А если он ево убил тогда што.кто виноват ?
Ответить
!
8 минут назад
Наверное что-то брякнул когда выходил, мне недавно попадался такой, перегородил выезд 3-м машинам, пинал пинал по колесу, вышел недовольный такой, типа на 5 минут всего зашёл, покрыл его в ответ в 3 этажа, так поставил на другое место и дальше ушел в подъезд. Посмотрел по камере, он 15 минут стоял там до того как вышел. Ладно перегородил, вышел извинился и перегнал или уехал, но нет, надо из себя показать. Несколько раз сам перегорождал, телефон под стеклом есть, позвонили, вышел убрал молча и без проблем
Ответить
По факту
12 минут назад
По факту это минимальный штраф. Легко отделался.
Ответить
Эх
25 минут назад
Нервный мужик (если так назвать можно) попался. На работу спешил? Успел?
Ответить
Добрый Кеша
28 минут назад
Как здорово у нас в стране защищены все хамы! Штраф нужно назначать тому, кто выезд загораживает! А здесь человеку перегородили дорогу, он воспитал наглеца, а ему за это ещё и штраф выписали! И где же здесь справедливость?
Ответить
Юрист
13 минут назад
Это Вы называете воспитанием? Ну, в таком случае можно просто не выходить к таким "училкам". Пусть стоит, думает пару часов. Что будет-то?
Ответить
Житель
17 минут назад
все верно - одному административка, второму уголовка - кто что натворил, тому так и должны начислить.
Ответить
Хм
8 минут назад
все верно - одному административка, второму уголовка - кто что натворил, тому так и должны начислить. Для административки нет оснований.
Ответить
Автохлам
48 минут назад
Никаких "парковок" во дворе жилого дома быть не должно, только площадки для посадки - высадки - разгрузки.
Ответить
Бабка Первая
40 минут назад
Чему быть или не быть - это решают владельцы дома и придомовой территории.
Ответить
Но!
26 минут назад
Чему быть или не быть - это решают владельцы дома и придомовой территории. Только единогласно, п не большинством. А вот это уже сложнее организовать
Ответить
Воспитания нет
сегодня, 13:08
Веди себя хорошо и чувстаовать себя будешь хорошо. Зачем путь загородил, чего добивался, думал по головке погладят?
Ответить
А вот если бы...
6 минут назад
А если бы не вышел... А вдруг в больницу попал неожиданно? Ну что бы тогда этот нервный типок делал? Дальше психовал бы?
Ответить
водитель со стажем....
сегодня, 13:08
Оставляй номер телефона под стеклом! Чтоб не было приключений на пятую точку
Ответить
48
47 минут назад
Не подпирай и номер под стеклом не нужен.
Ответить
Во как
сегодня, 13:00
Еще и за слова свои не отвечает .
Ответить
555
сегодня, 12:59
А почему не пару лет тюрьмы поэтому везде бардак
Ответить
