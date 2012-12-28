Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей

Его машину перегородили и разгневанный мужчина пустил в ход кулаки.

40-летний липчанин выслушал приговор за умышленное причинение легкого вреда здоровью (по части первой статьи 115 УК РФ) — он подрался на парковке.«В марте прошлого года липчанин, подойдя к своему автомобилю, припаркованному во дворе жилого дома, увидел, что выезд его машины заблокирован другой машиной. Мужчина спешил на работу и поэтому ударил ногой по колесу, чтобы сработала сигнализация. Когда владелец припаркованной машины вышел на парковку, разгневанный ожиданием сосед нанес ему несколько ударов в голову и сбил его с ног. Затем сел на него сверху и продолжил избиение. Спустя сутки побитый обратился в поликлинику и зафиксировал побои, в том числе травму глаза. Продолжительное время он чувствовал себя плохо и находился на больничном», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.В суде 40-летний липчанин полностью отрицал вину, но сцена избиения была зафиксирована камерой видеонаблюдения.В результате драчун получил штраф в 15 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда в 30 тысяч рублей.