Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»

Никто не пострадал.

В Липецке на выезде с улицы Кривенкова на Катукова столкнулись автобус «Мерседес» 315-го маршрута и «Мазда».У «Мерседеса» оторван капот, у «Мазды» помяты и поцарапаны двери с правой стороны.За участниками ДТП выстроился хвост из машин и автобусов.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал. Сотрудников ГАИ участники аварии не вызывали: происшествие будут оформлять аварийные комиссары.Водитель легковушки винит во всём водителя автобуса: женщина уверяет, что тот выехал за пределы своей полосы при повороте. Но окончательно причины ДТП будут установлены позже.