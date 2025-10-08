Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
33 минуты назад
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Никто не пострадал.
У «Мерседеса» оторван капот, у «Мазды» помяты и поцарапаны двери с правой стороны.
За участниками ДТП выстроился хвост из машин и автобусов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал. Сотрудников ГАИ участники аварии не вызывали: происшествие будут оформлять аварийные комиссары.
Водитель легковушки винит во всём водителя автобуса: женщина уверяет, что тот выехал за пределы своей полосы при повороте. Но окончательно причины ДТП будут установлены позже.
