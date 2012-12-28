Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
сегодня, 15:15
Ельчане бросали мусор друг другу во двор
Соседи оштрафованы на 2000 рублей каждый.
«Пакеты с мусором они бросали друг другу во двор: либо не знали, где мусорный контейнер, либо не могли поделить территорию», — рассказали в министерстве.
Выяснявшим таким образом отношения соседям 35 лет и 41 год. Их разборки проходили 30 марта этого года в период с 17:00 до 17:50. В результате они привлечены к административной ответственности по части первой статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
